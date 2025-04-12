У ворога дилема, – військовий розповів, як росіяни використовують техніку для штурмів

Російські окупанти використовують техніку для своїх атак. Але перед ними одразу постає незручна дилема.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич. За його словами, окупанти змушені використовувати механізовану техніку для підтримки своїх штурмових дій.

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У ворога дилема

Як наголосив Маляревич, в районі Піщаного, Круглявківки та сусідніх ділянках росіяни використовують по 2-3 одиниці механізованої техніки під час своїх атак. Вони змушені це робити. Якщо піхота атакує взагалі без підтримки бронетехніки, то довго на полі бою вона воювати не зможе.

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Однак Сили оборони України успішно знищують як техніку, так і піхоту. Так в росіян виникає дилема.

Тут і дилема. Техніку застосував – знищиться техніка. Не застосуєш – буде знищена піхота. Але іноді їхні дії результат приносять. Вони інколи захоплюють територію, не жаліючи живу силу та техніку. На нашій ділянці фронту нам вдається знищувати і піхотні, і механізовані сили. Усе, що рухається до наших ліній оборони,

– сказав Маляревич.

Додамо, станом на 12 квітня Росія втратила понад 931 тисячу особового складу. Також наші захисники знищили 10591 російський танк, 22055 бойових броньованих машин, 26092 артилерійських систем, 1362 РСЗВ тощо.