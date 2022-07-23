окупанти вели штурмові дії на території Вуглегірської ТЕС – знову зазнали втрат і відійшли

російські загарбники не полишають спроб захопити Вуглегірську ТЕС. Але і цього разу наші військові зуміли відбити ворожий штурм.

Про чергову спробу ворога взяти під свій контроль Вуглегірську ТЕС повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ. Його опублікували зранку 23 липня.

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Ворог вкотре зазнав втрат

Упродовж минулої доби російські військові намагались штурмувати відразу кілька напрямків. Мовиться про Покровський, а також район Вуглегірської ТЕС. Але цього разу загарбникам знову не вдалось досягнути поставленої перед ними мети. По-перше, ЗСУ відбили просування окупантів. По-друге, ворог знову зазнав втрат.



Карта бойових дій поблизу Вуглегірської ТЕС / Скриншот карти

Нагадаємо, що захоплення Вуглегірської ТЕС для російських бійців зараз надзвичайно важливе. Вони прагнуть встановити там контроль, щоб мати можливість просуватись далі. Мовиться про Слов'янськ і Краматорськ. Але мужні та сильні українські військові не дозволяють ворогові це зробити.

Зауважимо, що прикордонники у Слов'янську вже готові зустрічати ворога. Окупантам там влаштують максимально теплий прийом. А все тому, що наші військові зробили все можливе не лише для зміцнення своїх позицій на цьому напрямку. Вони ще й добряче підготувались до того, щоб загарбники втрачали як свій особовий склад, так і техніку під час спроб просуватись вперед.

Ворожі обстріли не припиняються

До слова, якщо вже заговорили про Вуглегірську ТЕС, то не зайвою буде згадка про ситуацію на Бахмутському напрямку. Там не припиняються ворожі обстріли з артилерії. Окупанти відкривають вогонь по районах Яковлівки, Соледара, самого Бахмута, Покровського, Бахмутського, а також Новолуганського. Зауважимо, що поблизу останнього населеного пункту був ще й авіаудар.

Подібна ситуація й на Краматорському напрямку. Там ворог з танків, ствольної та реактивної артилерії бив неподалік Верхньокам'янського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного, а також Виїмки.

Крім того, велись і штурмові дії. Окупанти намагались просунутись у бік Верхньокам'янського та Сіверська. Але і там ЗСУ відбили загарбників.

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