Політична спадщина Байдена нерозривно пов'язана з успіхом України, – Atlantic Council

Не так давно Джо Байден оголосив про свій вихід із президентської гонки. Тепер політична спадщина чинного президента США залежить від перемоги України у війні з Росією.

Втім, не все залежить від Байдена. У виданні зазначають, що все результат війни в Україні можуть визначити внутрішні і зовнішні сили, які президент США не може контролювати.

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Чому політична спадщина Байдена під загрозою

Політична спадщина Джо Байдена у значній мірі залежить від перемоги України у війні з Росією. У виданні зауважили, що питання перемоги Києва пов'язане з тим, чи зможе президент США разом з союзниками протистояти новій "вісі зла", яка складається з Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

Ці країни сповнені рішучості не допустити успіху України та розглядають її підкорення Росією як вирішальний крок у зміні глобальної системи правил та інститутів, створених після Другої світової війни.

Чим Байден запам'ятається історикам

На думку автора матеріалу, Байден, ймовірно, запам'ятається історикам тим, що визначив ставки епохи, в яку ми вступаємо, назвавши її "точкою перелому".

Ми стоїмо перед переломним моментом в історії – одним з тих моментів, коли рішення, які ми приймаємо сьогодні, визначатимуть майбутнє на десятиліття вперед,

– заявив Байден у жовтні минулого року у своїй промові до американців.

Історики можуть похвалити Байдена за таке чітке визначення історичних ставок. Проте, найближчі місяці і роки покажуть, чи не помилився він, надаючи занадто обережну підтримку Україні через побоювання щодо російської ядерної ескалації.

У результаті цього США надто повільно і в недостатній кількості надавали Києву зброю, яку він настійно просив, а також обмежили свободу української армії використовувати американську зброю проти військових об'єктів у Росії.

Коли Конгрес США призупинив допомогу Україні минулого і цього року, це зробило виклики, з якими зіткнулася Україна, набагато небезпечнішими. Багато лідерів республіканців погоджуються, що Байден помилявся, стримуючи критично важливу підтримку та дозволи для України.

Якої помилки припустився Трамп

Наразі, з'їзд республіканської партії у Мілуокі свідчить про бажання робити менше для України. Деякі республіканці хотіли б поєднати популізм Трампа з великою глобальною метою колишнього президента Рональда Рейгана, який сприяв перемозі США у Холодній війні без жодного пострілу.

Для цього варто працювати над виправленням недоліків демократів, а не розглядати їх як виправдання для подальших скорочень, тим самим відмовляючись від ще більшої кількості міжнародних позицій сили,

– написав ексрадник Трампа Джон Болтон.

Натомість в інтерв'ю Bloomberg Трамп дав зрозуміти, що він, можливо, не готовий захищати Тайвань, який, ймовірно, буде першим, хто впаде, якщо Україна похитнеться. У виданні зазначили, що адміністрація Трампа недооцінила переваги альянсів і спільної справи у момент такого значного виклику.

Скільки часу має Байден, щоб врятувати свою політичну спадщину

Байден визначив нову геополітичну конкуренцію, що постала перед США. У нього ще є пів року, щоб дати Україні найкращі шанси на перемогу, зокрема через зняття обмежень для українських сил, які завдають ударів по військових об'єктах у Росії.

"Однак результат війни і ширшого змагання все більше визначатиметься силами, які він не може контролювати, як всередині його власної партії, так і серед республіканців, а також серед союзників і супротивників у всьому світі", – резюмував Фредерік Кемп у своїй статті.