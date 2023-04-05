Україна має 2 методи, щоб повернути собі ядерний статус: оперативна обстановка від Світана
Україні однозначно потрібно повертати ядерний статус. Особливо після таких дій сусідів, коли загинули сотні тисяч українців.
Про це у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.
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Повернення ядерного статусу
Військовий експерт зазначив, що в України був третій за розміром ядерний арсенал у світі. На його думкау ця втрата привела до десятків, сотень, тисяч жертв. Повертати можна 2 шляхами.
Роман Світна розповів, що згідно з першим варіантом, після вступу в НАТО Україні потрібно буде вимагати розміщення в нас ядерних боєзапасів – авіабомб або ж ракет.
Однозначно потрібні тактичні – у нас бути повинно бути до сотні боєзапасів. Тобто приблизно стільки ж, скільки є у Великої Британії та у Франції,
– зазначив Роман Світан.
Він пояснив, що така кількість зупинить будь-які "гарячі голови", які раптом вирішать окупувати Україну.
"Другий варіант – це відновлення певних потужностей видобутку урану. У нас є уранові джерела, у нас є 15 ядерних реакторів, у нас є певний інженерно-технічний склад й певна документація щодо розробки певних технологій для збагачення урану. Проте на це потрібно 5 – 7 років, аби самим відновити свій ядерний статус", – сказав військовий експерт.
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Нова ціль для знищення
Роман Світан розповів, що через Керченський міст зараз йде у 2 рази менше військової техніки, ніж було до удару. Зокрема по автомобільному шосе практично нічого не перевозять, а по залізничній дорозі зменшили швидкість разів у 2 й пропускна здатність також послабшала.
За словами експерта, по трасі з Таганрога на Маріуполь – є міст через протоку. Саме він має стати новою ціллю. Це такий оперативно-тактичний хід, який приблизно на 50% зменшить рух російської техніки.
Міст біля Таганрога / Скриншот
Він припустив, що тоді росіяни будуть в оперативному оточенні по Запорізькій та Херсонській областях, а також у Криму. Після удару по Кримському мосту та тому, що в районі Таганрога.
Посилення в Білорусі
Перекидання в Білорусь "Іскандерів" й певних видів літаків не несе більшої загрози, ніж вона вже є. "Іскандер" може йти з території Росії, якщо така задача буде стояти. Крім того, у ворога є "Кинджали" з дальністю понад 2 тисячі кілометрів, ракети "хашки" – з дальністю 5,5 тисяч кілометрів.
На думку Світана, проблеми з Білорусі для України можуть бути тільки тоді, коли буде певний жорсткий тиск на білоруський окупаційний режим й вступ у війну.
"При чому не зі сторони Білорусі, а просто перекидання білоруських військ з частин на Донецький фронт. Ніякого військового сенсу немає росіянам, аби відкривати ще один фронт з Білорусі. Це розтягування по фронту військових частин", – пояснив військовий експерт.
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