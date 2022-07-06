Битва за Слов'янськ може стати наступною ключовою у боротьбі за Донбас, – британська розвідка

На Донбасі продовжують точитись запеклі бої. Нашим військовим наразі надзвичайно важливо втримати оборону Слов'янська. Від цього, переконані у розвідці, залежатиме подальша боротьба в регіоні.

Як зауважують у розвідці Великої Британії, саме бій за Слов'янськ відіграє не менш важливу роль. Мовляв, боротьба за це місто може стати ключовою у масштабному протистоянні за весь Донбас.

Читайте також Окупанти вгатили ракетами по мирних жителях Торецька: під завалами є люди

Ворог наближається до Слов'янська

Згідно з наявними даними, східна та західна групи військ окупанта наближаються до Слов'янська. Вони перебувають за 16 кілометрів від північної його частини.

Крім того, місту загрожують також центральна та південна група військ. Тож існує висока ймовірність, що битва за Слов'янськ стане надзвичайно важливою у подальшому протистоянні за весь Донбас.

Журналіст Сергій Гармаш напередодні розповів про ситуацію у Слов'янську та Краматорську. Він переконаний, що у цих містах немає загрози створення котла. Нагадаємо, що це раніше ворог хотів зробити у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Тож нашим військовим довелось відійти, щоб вберегти життя.

Він зауважив, що на цих територіях у наших захисників відкриваються хороші перспективи. Водночас слід розуміти, що спрогнозувати, що буде далі – неможливо. Ворог непередбачуваний, а також є низка змінних, які можуть кардинально вплинути на хід бойових дій.

Багато чого, додав він, залежить від того, які техніку й озброєння мають на оснащенні наші військові поблизу Краматорська, Слов'янська, а також населених пунктів неподалік. Водночас Гармаш висловив надію, що ЗСУ не дозволять ворогові реалізувати свій злий намір. Мовиться про бажання встановити контроль над усією Луганською та Донецькою областями.

Нагадаємо, що ворог використовує тактику спаленої землі. Тож мешканців Слов'янська наполегливо просять евакуюватись до безпечних територій нашої країни.

Мешканців Слов'янська вивозять на Захід України

Глава Слов'янської міської ВЦА Вадим Лях 6 липня розповів, що з міста вже вирушив перший евакуаційний рейс. Мешканців повезли на Рівненщину, щоб вберегти їх від активних бойових дій, які можуть бути. Він також розповів, що на наступні кілька днів заплановані інші евакуаційні рейси:

7 липня автобус вирушить до залізничної станції у Покровську, звідки можна буде поїздом виїхати до Львова;

8 липня мешканців знову організовано вивозитимуть на Рівненщину.

Задля реєстрації на евакуаційні рейси потрібно буде попередньо зателефонувати на один із номерів гарячої лінії.

Варте уваги – Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео