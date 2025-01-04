В Україні розгортається війна дронів: The Guardian проаналізували зростання ролі БпЛА на фронті

З початку війни в Україні міномети та артилерія відігравали ключову роль. Проте безпілотники, як зазначає Семюель Бендетт із Центру військово-морського аналізу, з новинки перетворилися на головну зброю, здатну охоплювати весь тактичний простір.

Дрони у 2022 році були радше як новинка та далеко не відігравали значної ролі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Як дрони стають вирішальною зброєю на фронті

Українські військові використовують дрони як для одиночних атак, так і для тривалих масованих ударів, які можуть годинами стримувати штурми противника. Хоча час польоту обмежений ємністю батарей, безпілотники-камікадзе FPV у сприятливих умовах можуть долати до 20 кілометрів. Водночас залишаються пріоритетом економічніші безпілотники-бомбардувальники, які працюють у радіусі 5 кілометрів і повертаються після виконання завдання.

На початку війни закупівлею дронів для ЗСУ займалися волонтери та родини військових. Згодом в Україні почали збирати безпілотники в домашніх умовах і допрацьовувати їх у бригадних майстернях. Тепер більшу роль відіграє Міністерство оборони: станом на грудень 2024 року українські військові отримали 1,1 мільйона FPV-дронів і 100 тисяч складніших моделей.

Росія, своєю чергою, забезпечила свої війська від 1,2 до 1,4 мільйонами дронів, що зберігає відносний паритет у цьому напрямі. Обидві сторони швидко переймають технічні рішення одна одної, зберігаючи невеликий розрив у можливостях.

Дрони дедалі частіше використовують не лише проти наземних цілей, але й для боротьби з вертольотами. Улітку 2024 року було зафіксовано два успішних ураження гелікоптерів РФ. Зростає застосування штучного інтелекту для керування та наведення, а також розробка наземних і морських дронів.

Українська сторона стикається з викликами радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка вимагає значних енергетичних ресурсів і потужних сигналів. Проте створення власних технологій стає ще актуальнішим, особливо з огляду на можливе зниження підтримки США за нової адміністрації. Якщо війна триватиме, очікується подальше нарощування виробництва та модернізації безпілотників.

Нагадаємо, 25 червня в Україні створили Сили безпілотних систем. Їх очолив Герой України Вадим Сухаревський.