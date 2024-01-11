Почув усе сам: як командувач ВМС дізнався про вторгнення Росії

Повномасштабна війна в Україні триває майже два роки. Командувач ВМС розповів, як саме дізнався про початок повномасштабного російського вторгнення.

Віцеадмірал Олексій Неїжпапа поділився, що 24 лютого перебував у своєму кабінеті й почув усе сам. Пролетіла ворожа ракета.

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Почув проліт крилатої ракети

Почув усе сам. Я був на своєму робочому місці в кабінеті й почув проліт крилатої ракети. А потім, як кажуть тепер, "прихід" по аеродрому "Шкільний" (в Одесі). Ми це відчули. Тому зразу все зрозуміли,

– підкреслив Неїжпапа.

Пригадав, що потім оперативний черговий доповів. Втім, віцеадмірал уже розумів, що це початок повномасштабної агресії Росії.

"Потім, звісно, доповідь Головнокомандувачу, і всі військові організми почали працювати", – зазначив командувач ВМС.

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