Неспокійна ніч на Сході та Півдні: по яких містах окупанти завдали ударів

Триває 146 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Неспокійною ніч проти 19 липня була на Сході та Півдні нашої держави.

Зокрема, ворог завдав ракетних ударів по Одещині, обстріляв касетними снарядами Миколаївщину, гатив артилерією, РСЗВ та авіацією по Луганщині та Донеччині, а також відкрив вогонь по Дніпропетровщині. Про актуальну ситуацію у регіонах станом на 8 годину ранку 19 липня розповіли в Офісі Президента, передає 24 канал.

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Як минула ніч у регіонах

Одещина

Вночі ворог з Чорного моря завдав ударів 7 крилатими ракетами типу "Калібр" по Одеській області. Одну з них вдалось збити силам протиповітряної оборони, проте решта 6 – влучили по мирному селу.

Унаслідок "прильоту" зруйновано декілька приватних будинків, спалахнули пожежі. Також пошкоджено кілька приватних садиб, школа, автомобілі та місцевий будинок культури. Постраждали унаслідок ракетних ударів 6 людей, серед яких – одна дитина. Пожежі вдалось оперативно ліквідувати, інші наслідки з'ясовуються.

Миколаївщина

Ввечері минулої доби окупанти обстріляли касетними снарядами Миколаїв, а саме Корабельний район міста. Зафіксовано влучання переважно у приватний сектор – пошкоджено вікна й дахи приватних будинків. Поранень зазнали жінка та чоловік.

Близько 23:50 росіяни вгатили по Широківській громаді, втім, влучання зафіксовані поза межами населених пунктів. Ворожі обстріли села Широке тривають, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Разом з тим продовжуються обстріли населених пунктів по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією, відомо про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та господарських будівель. Про постраждалих наразі даних немає.

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Херсонщина

Тривають бойові дії у Бериславському та Каховському районах Херсонської області. Через постійні обстріли щодня горять ліси та поля. Лише протягом минулого тижня рятувальники загасили 54 пожежі, ситуація на Херсонщині залишається напруженою.

Луганщина

Окупанти намагались вести штурмові дії одразу за чотирма напрямками. Атаки ворога по Верхньокам'янську зафіксовано з двох боків – нафтопереробного заводу та району Золотарівки, звідки загарбники хотіли просунутися у бік Донеччини.

Більшість штурмів вдалось призупинити, утім, по Верхньокам'янську зафіксовано авіаудар. Загалом по позиціях українських сил на невеликій території Луганської області противник завдав 4 ракетних ударів, 2 авіаударів та 11 артилерійських обстрілів.

Донеччина

Росіяни б'ють з ракетних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", а також з артилерії. Під вогнем – житлові сектори Авдіївки, Соледара та Бахмута. Також окупанти гатять по авдіївському коксохімічному заводу.

Вночі та зранку були зафіксовані 2 ракетні удари ворога по Торецьку, обстріли промзон Краматорська і Курахового, артилерійський вогонь по селищу Новоукраїнка.

За попередньою інформацією, відомо про одного загиблого та двох поранених. Область залишається без газу й частково без води та електропостачання. Триває евакуація населення.

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Дніпропетровщина

Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. У Нікополі зафіксовано руйнування на двох підприємствах, там спалахнули пожежі. Станом на 8 ранку вогонь вже вдалось загасити. На Криворіжжі від обстрілів окупантів вчергове постраждала Зеленодольська громада.

Решта регіонів

По Харкову у ніч проти 19 липня ворожих обстрілів не зафіксовано. Проте унаслідок вогню по селі Коробочкине спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. Під ранок також зафіксовано ракетний обстріл по лісу у селі Башкирівка Чугуївського району, пожежі не трапилось, постраждалих немає. Унаслідок ранкового обстрілу Циркунів постраждала одна цивільна особа.

На Сумщині зафіксовано мінометні обстріли Краснопільської та Миропільської громад, минулось без жертв та руйнувань. До слова, у решті регіонів ніч проти 19 липня минула відносно спокійно.

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