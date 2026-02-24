"Багато де відмовили": колишній ведучий 24 Каналу розповів свою історію мобілізації до війська
- Артем Овдієнко, колишній ведучий 24 Каналу, став воєнкором Сил Оборони України, відчуваючи обов'язок перед Батьківщиною.
- Він випадково приєднався до прикордонних військ, розсилаючи резюме, і тепер знімає матеріали про діяльність прикордонників.
Повномасштабне вторгнення Росії на територію України кардинально змінило життя людей. Через відчуття обов'язку перед рідною державою багато українців стали на її захист, долучившись до Сил оборони.
Воєнкор Сил Оборони України Артем Овдієнко розповів 24 Каналу, що пішов до війська у другий рік повномасштабної війни. Він, як ведучий, кожного дня була в епіцентрі новин про фронт, тому потрохи усвідомлював, що хоче долучитись до війська, щоб допомогти тим, хто вже там.
"Я відчував тиск обов'язку перед собою, перед Батьківщиною, перед родиною, щоб я долучився до Сил оборони", – сказав він.
Як ведучий 24 Каналу долучився до війська?
Артем Овдієнко зазначив, що абсолютно випадково долучився до прикордонних військ.
Я просто розсилав свої резюме. Тоді тільки з'явилося те, що війська набирали собі людей. Мені багато де відмовляли, але прикордонники зголосилися розглянути моє резюме і взяти мене робити те, що я вмію. Я воєнний кореспондент, їжджу на фронт, знімаю матеріали про перебіг війни,
– сказав він.
Специфіка його роботи полягає в тому, що він знімає те, чим займаються прикордонники. ДПСУ продовжує боронити кордони з Білоруссю, Угорщиною, з Польщею та і з Росією.
Воєнкор Сил Оборони України зазначив, що прикордонники також воюють на Донбасі, під Вовчанськом, тримають позиції у Херсоні. Важливо розуміти, що Державна прикордонна служба – це частина Сил оборони України.
Варто додати, що Верховна Рада України ухвалила 2024 року законопроєкт №11091 про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб – до 75 тисяч, з яких до 67 тисяч становитимуть військовослужбовці. Рішення підтримали 327 депутатів, обґрунтувавши його потребою посилити захист кордонів на тлі російської агресії.
