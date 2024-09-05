Владімір Путін продовжує переконувати нібито веде війну не з Україною, а з усім західним світом. Він постійно скаржиться, що Росію буцімто атакують країни НАТО й саме Альянс стоїть за усім, що відбувається на Курщині.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що російський диктатор постійно погрожує, що Росія нібито піде далі на Європу та США. Насправді всі свої злочини він звик реалізовувати чужими руками.

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Що може змусити Путіна завершити війну

Росія робить серйозний акцент на пропаганду. Борис Тизенгаузен зауважив, що якби Путіну вдалося окупувати Україну, то він би змінив уряд, провів чистки та організував репресії. Люди з альтернативною думкою були б змушені виїхати.

Але все це можливо тільки з допомогою пропаганди. Варто згадати, як Путін діяв на Донеччині у 2014 році. Він дотепер стверджує, що росіян нібито не було на Сході, а владу перейняли так звані "ополченці".

Захід може приблизно за пів року змусити Путіна завершити війну. У який спосіб? Забравши в нього доходи від нафти та газу. Це цілком можливо зробити,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Наприклад, у Данії висували ідею, щоб закрити протоки. А якби по тіньовому флоту Путіна був завданий удар, то він втратив би 30 – 35% коштів, які є для нього необхідними.

Навіть голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна неодноразового говорила про серйозний спад економіки та зауважувала, що в такому режимі вона не працюватиме ще довго.

Якщо у Путіна забрати доходи від нафти та газу – це стане для нього дуже великою проблемою. Але, на жаль, напередодні виборів (у США – 24 Канал) ніхто не хоче, щоб світові ціни коливалися,

– підсумував політтехнолог.