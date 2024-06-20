Масована атака "Шахедів", були імітаційні пуски Ту-95: хронологія 847 дня війни

Російські війська і досі не відмовилися від своїх загарбницьких планів в Україні. Втім, українські воїни стримують ворожі сили та дають гідну відсіч.

Триває 847 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події на фронті, здобутки на міжнародній арені, наслідки ракетних обстрілів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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