Масована атака "Шахедів", були імітаційні пуски Ту-95: хронологія 847 дня війни
Російські війська і досі не відмовилися від своїх загарбницьких планів в Україні. Втім, українські воїни стримують ворожі сили та дають гідну відсіч.
Триває 847 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події на фронті, здобутки на міжнародній арені, наслідки ракетних обстрілів – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також "Воюватимуть лише бідні?": чи запрацює в Україні економічне бронювання, як вплине на мобілізацію
У ніч на 20 червня в Росії зафіксували атаку невідомих безпілотників біля Афіпського НПЗ та нафтобази в Енемі. Очевидці повідомили про серію вибухів близько 2:30 ночі в районі Афіпського, але інформація про постраждалих не надходила. Сьогодні вночі російські БпЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України, Там повідомили, що пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наразі наслідки уточнюються. В Міненерго розповіли, що внаслідок ворожої атаки є руйнування та пошкоджено обладнання, також знеструмлювалися споживачі. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Сергій Борзов, керівник Вінницької ОВА, о 04:27 повідомив у соцмережах, що внаслідок атаки Росії в області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо, без постраждалих. Усі необхідні служби працюють на місці події. Силами й засобами Протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість у своїх звітах оприлюднять Повітряні сили), Станом на 5 ранку у столиці не зафіксовано руйнувань та потерпілих. О 04:16 місцеві спільноти Дніпропетровської області у соціальних мережах повідомили, що у регіоні чули звук вибуху. Водночас монітори зауважували, що є загроза застосування балістичного озброєння – з Криму або з території Воронезької області Росії. О 03:37 Повітряні сили написали, що фіксують ракету курсом на Дніпро – Запоріжжя. За хвилину в Запорізькій ОВА зазначили, що пролунав вибух. При цьому монітори додавали, що в цьому випадку могло мовитися про застосування керованої авіаційної ракети.
Дрони атакували російську НПЗ в Енемі
Пошкоджено енергооб'єкти в 4 областях
– мовиться в повідомленні.
У Вінницькій області є влучання "Шахеда"
Наслідки атаки на Київ
– мовиться у повідомленні КМВА,
Вибухи на Дніпропетровщині й Запоріжжі
У ніч на 20 червня в Росії зафіксували атаку невідомих безпілотників біля Афіпського НПЗ та нафтобази в Енемі.
Очевидці повідомили про серію вибухів близько 2:30 ночі в районі Афіпського, але інформація про постраждалих не надходила.
Сьогодні вночі російські БпЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України,
Там повідомили, що пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наразі наслідки уточнюються.
В Міненерго розповіли, що внаслідок ворожої атаки є руйнування та пошкоджено обладнання, також знеструмлювалися споживачі. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.
Сергій Борзов, керівник Вінницької ОВА, о 04:27 повідомив у соцмережах, що внаслідок атаки Росії в області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.
Попередньо, без постраждалих. Усі необхідні служби працюють на місці події.
Силами й засобами Протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість у своїх звітах оприлюднять Повітряні сили),
Станом на 5 ранку у столиці не зафіксовано руйнувань та потерпілих.
О 04:16 місцеві спільноти Дніпропетровської області у соціальних мережах повідомили, що у регіоні чули звук вибуху. Водночас монітори зауважували, що є загроза застосування балістичного озброєння – з Криму або з території Воронезької області Росії.
О 03:37 Повітряні сили написали, що фіксують ракету курсом на Дніпро – Запоріжжя. За хвилину в Запорізькій ОВА зазначили, що пролунав вибух. При цьому монітори додавали, що в цьому випадку могло мовитися про застосування керованої авіаційної ракети.