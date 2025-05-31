31 травня, 03:01
Росіяни просунулися в районі Торецька та Новопавлівки: огляд і карти ISW
Основні тези
- Російські війська проводили наступальні операції в різних регіонах України, включаючи Харківську, Сумську області, Торецький та Новопавлівський напрямки.
- Росіяни нещодавно просунулися на Торецькому та Новопавлівському напрямках, що підтверджено геолокаційними відеозаписами.
- Попри численні атаки, російські війська не змогли досягти підтвердженого просування на більшості напрямків.
Російські війська впродовж 30 травня невпинно намагалися захопити українські землі. На деяких ділянках фронту окупантам вдалося досягти успіху.
Проте українські Сили оборони завдають відсічі ворогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Яка ситуація на фронті
- За даними Інституту вивчення війни, 30 травня війська російської армії продовжили наступальні операції в Курській, Харківській та Сумській областях, але не просунулися вперед.
- 30 травня наступальні операції російські військові проводили й на Куп'янському й Боровському напрямках, але прогресу не досягли.
Огляд ситуації на фронті / Карти Інституту вивчення війни
- Окупанти продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Впродовж двох днів відбувалися наземні наступи російських військових на північ від Лимана поблизу Рідкодуба, Зеленої Долини та Липового, а також у напрямку Карпівки та Нового Миру, на північний схід від Лимана поблизу Глущенкового та на схід поблизу Торського.
- Російські війська також продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед.
- Окупанти безрезультатно продовжили наступальні операції поблизу Часового Яру. 29 та 30 травня вони атакували поблизу самого Часового Яру, на південь від нього поблизу Білої Гори та Ступочок і в напрямку Предтечиного, а також на південний схід від міста поблизу Курдюмівки.
- Росіяни нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 травня, свідчать про те, що російські війська мали просування на південний схід від північної Диліївки до дороги 0-0519 від каналу Сіверський Донець-Донбас та до залізничної станції Диліївка в південній Диліївці.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але жодного підтвердженого просування не досягли. Вони атакували на північний схід від Покровська поблизу Малинівки та Миролюбівки та у напрямку Коптєвого, на схід від Покровська поблизу Єлизаветівки, на південний схід поблизу Лисівки та на південний захід поблизу Котлиного та Удачного.
- Окупанти нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. 29 та 30 травня вони атакували на північний схід від Новопавлівки поблизу Новосергіївки та Новомиколаївки. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 30 травня, можна побачити, як російські війська підіймають прапор на західній околиці Троїцького.
- Військові російської армії атакували на захід від Курахового поблизу Андріївки, Олексіївки, Костянтинополя, Багатиря та Одрадного. Вони продовжили наступальні операції на напрямку Великої Новосілки, але жодного підтвердженого просування не досягли.
- Окупанти також продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.