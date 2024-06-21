Дрони атакували Росію, заява Клименка про неможливість демобілізації: хронологія 848 дня війни
Росіяни тиснуть на фронті та атакують українців ракетами й "Шахедами" в тилу. Але мужні захисники боронять державу, а цивільні підтримують їх.
Триває 848 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 Канал зібрав у цьому матеріалі головні події на фронті за 21 червня та короткий огляд міжнародної ситуації. Також пишемо про наслідки ворожих обстрілів.
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Що відбувається на фронті у 848 день війни
Окупанти продовжували бити по тамтешніх територіях увечері. Під удар потрапили Марганецька громада та райцентр. Атаки на Нікополь знову поновили під ранок.Агресор застосував важку артилерію та дрони-камікадзе. Головне – усюди минулося без загиблих та постраждалих, . Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути, як мінімум, рівноцінна заміна під час ротації чинних бригад і батальйонів... Ми не маємо права обвалити фронт, Він розуміє, що військові хочуть демобілізуватись. Проте є ситуація на фронті та в державі, яку необхідно утримати. Для цього Україні потрібні досвідчені військові. Ігор Клименко пояснив: ті люди, які наразі тренуються на полігоні, стануть досвідченими військовими через декілька місяців. Протягом ночі сирена на Кіровоградщині лунала тричі. Двічі росіяни запускали на область ракети. Моніторингові канали припустили, що це були Х-59, які випускав новітній винищувач Су-57. Згодом у ПС підтвердили цю інформацію – це були Х-59 або Х-69. 40 вибухів чули вночі в Краснодарському краї. Один із дронів упав на Ільський нафтопереробний завод, була пожежа. Є кілька постраждалих. Дрони атакували російський Єйськ, де розташований військовий аеродром, і населений пункт Яблоновський в Адигеї. Раніше це припустили в CNN. Посадовці кажуть, що нічого не змінилося. Внаслідок DDoS-атаки зупинили роботу такі сервіси: Україна налаштована на те, щоб другий саміт пройшов в одній з країн Глобального Півдня, сказав Дмитро Кулеба. Там є "декілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту".
Росіяни зранку били по Нікопольщині
– написав Сергій Лисак.
Які втрати росіян на фронті
Ігор Клименко заявив, що демобілізація наразі неможлива
– заявив міністр внутрішніх справ.
Ворог кілька разів за ніч атакував Кіровоградську область крилатими ракетами
Ільський НПЗ уночі був під атакою
Вибухи в Краснодарському краї
Пентагон спростував, що розширив угоду з Києвом щодо ударів по Росії
ІТ-армія України поклала російську банківську систему
Де може відбутися другий Саміт миру
Окупанти продовжували бити по тамтешніх територіях увечері. Під удар потрапили Марганецька громада та райцентр. Атаки на Нікополь знову поновили під ранок.Агресор застосував важку артилерію та дрони-камікадзе. Головне – усюди минулося без загиблих та постраждалих,
.
Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути, як мінімум, рівноцінна заміна під час ротації чинних бригад і батальйонів... Ми не маємо права обвалити фронт,
Він розуміє, що військові хочуть демобілізуватись. Проте є ситуація на фронті та в державі, яку необхідно утримати. Для цього Україні потрібні досвідчені військові.
Ігор Клименко пояснив: ті люди, які наразі тренуються на полігоні, стануть досвідченими військовими через декілька місяців.
Протягом ночі сирена на Кіровоградщині лунала тричі. Двічі росіяни запускали на область ракети. Моніторингові канали припустили, що це були Х-59, які випускав новітній винищувач Су-57.
Згодом у ПС підтвердили цю інформацію – це були Х-59 або Х-69.
40 вибухів чули вночі в Краснодарському краї. Один із дронів упав на Ільський нафтопереробний завод, була пожежа. Є кілька постраждалих.
Дрони атакували російський Єйськ, де розташований військовий аеродром, і населений пункт Яблоновський в Адигеї.
Раніше це припустили в CNN. Посадовці кажуть, що нічого не змінилося.
Внаслідок DDoS-атаки зупинили роботу такі сервіси:
Україна налаштована на те, щоб другий саміт пройшов в одній з країн Глобального Півдня, сказав Дмитро Кулеба. Там є "декілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту".