Дрони атакували Росію, заява Клименка про неможливість демобілізації: хронологія 848 дня війни

Росіяни тиснуть на фронті та атакують українців ракетами й "Шахедами" в тилу. Але мужні захисники боронять державу, а цивільні підтримують їх.

Триває 848 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 Канал зібрав у цьому матеріалі головні події на фронті за 21 червня та короткий огляд міжнародної ситуації. Також пишемо про наслідки ворожих обстрілів.

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Що відбувається на фронті у 848 день війни