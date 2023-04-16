Росія зазнала невдачі під Білогорівкою, ЗСУ втримують Мар'їнку і Бахмут: карта боїв за 16 квітня

Російські окупаційні війська, попри Великдень, продовжують виконувати злочинні накази Владіміра Путіна. Росіяни ведуть наступ на Сході Україна, а також обстрілюють позиції наших військ.

Протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

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Сили оборони відбили 60 атак противника

Противник зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки

ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області.противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки: карта боїв

Тяжкі бої за Бахмут і Мар'їнку

ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не мав.Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Костянтинівка, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

Карта боїв довкола Бахмута

противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Серед них – Керамік, Степове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Карта бойових дій довкола Авдіївки

наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар'їнка, Курахове, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Сили оборони відбили численні атаки в районі Мар'їнки: карта

Яка ситуація на інших напрямках

Сили оборони відпрацювали по окупантах

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.

протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.противник продовжує вести оборонні дії. Минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон. Загинули мирні жителі.ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності армії Білорусі. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ Росії.Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бунякине, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Басівка, Юнаківка та Попівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.