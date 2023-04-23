Запеклі бої на Сході, чи дійсно ЗСУ на лівому березі Херсонщини: карта бойових дій за 23 квітня

Сили оборони України вже 424 дні стримують російську окупаційну армію. Найбільш запеклі бої точаться на Сході України, де Росія не шкодує свій людський ресурс.

Основні зусилля Росія, як і в попередні кілька тижнів, зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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За минулу добу наші воїни відбили 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

Яка ситуація на напрямках фронту

артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.противник. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам'янське і Спірне Донецької області.продовжуються. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

Карта бойових дій у Бахмуті

противник вівв районах Новокалинового Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Росія вела наступ в районах Новокалинового: карта

протягом минулої доби наші захисники. Окрім цього, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

Сили оборони відбили атаку окупантів в районі Мар'їнки: карта

Що відбувається на Півдні

минулої доби ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

Зазначимо, що аналітики ISW повідомили 23 квітня, що російські "воєнкори" надали географічні дані які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на Східному березі Херсонської області.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи звіт ISW, розповіла, що триває складна робота. Вона закликала набратися терпіння і зберігати режим інформаційної тиші.

Карта бойових дій на Херсонщині

Сили оборони відпрацювали по окупантах

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів.

Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних – "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет").

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об'єкти противника.

оперативна обстановка без суттєвих змін.противник протягом доби завдав авіаційного удару по Орликівці та здійснив обстріли населених пунктів Карповичі і Хотіївка Чернігівської області; Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка і Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині.