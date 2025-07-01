Це біль для Росії, – посол Бельгії в Україні назвав ефективний спосіб тиску на Путіна

Кремль не полишає намірів досягти своїх "цілей" у війні проти України. Аби посадити Путіна за стіл переговорів, потрібно вдосконалити дієвий інструмент, який уже заподіяв Росії сильного болю.

Посол Бельгії в Україні Люк Якобс сказав 24 Каналу, що натиснути на Володимира Путіна можна, якщо суттєво підвищити ціну війни для Росії.

Варте уваги Далеко не 4 області й Крим: Росія продовжує демонструвати масштабні територіальні амбіції, – ISW

Який ефективний важіль впливу на Путіна

Люк Якобс наголосив, що потрібно сформувати єдиний фронт, аби направити агресору чіткий сигнал, який має бути підкріплений жорсткими санкціями.

За його словами, насамперед важливо ретельно проаналізувати, наскільки ефективні вже ухвалені пакети санкцій, як їх можна покращити й забезпечити успішну реалізацію.

Він констатував, що ще є простір для запровадження додаткових санкцій. Тож потрібно діяти дуже розумно, визначаючи сфери, в яких можна суттєво підвищити ціну війни для Росії й визначити напрями, на які можна тиснути.

Також, зауважив Люк Якобс, потрібно розуміти, як запобігти обходу Росією санкцій, виявляючи канали, через які це стає можливим.

Санкції справді завдають болю російській військовій машині,

– наголосив посол Бельгії в Україні.

Саме тому, додав він, коли було порушене питання щодо формулювання умов припинення вогню, Росія одразу ж заговорила про скасування санкцій.

До слова, у Кремлі тим часом продовжують вдавати, що санкції не завдають Росії значної шкоди. Там запевняють, що вже навчилася долати наслідки економічних обмежень. Речник президента Росії Дмитро Пєсков навіть заявив, що черговий санкційний пакет Євросоюзу не змусить Росію сідати за стіл переговорів.