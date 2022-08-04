На Сході ЗСУ відбили кілька наступів і штурмів росіян: яка ситуація на основних напрямках

Українські військові продовжують мужньо протистояти російській агресії. Найзапекліші бої наразі тривають на Сході. Розповідаємо, яка зараз ситуація на основних напрямках.

Окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. Для цього російські загарбники пробують наступати та штурмувати наші позиції, йдеться у ранковому зведенні Генштабу від 4 серпня.

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Окупантам не вдається досягнути бажаних результатів

Якщо говорити про Слов'янський напрямок, то ворог там продовжує обстрілювати все навколо. Ворожий вогонь зафіксували поблизу Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля, а також Гусарівки.

Не минулось там і без спроб просування війська окупантів. Вони хотіли піти у напрямку Довгенького – Богородичного, але світив їм лише напрямок крейсера "Москва". Тож ворогу не лише дали гідну відсіч, а й змусили його відійти.

Що стосується Краматорського напрямку, то тут теж були ворожі обстріли. Вогнем окупанти поливали неподалік Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка, а також Калеників. Поблизу Спірного також завдали авіаудару.

Наступальний бій відбувся у напрямку Яремівка – Долина. Але й там у ворога не було шансів на успіх, тож йому довелось відійти.

Бахмутський напрямок продовжують обстрілювати

Зі ствольної та реактивної артилерії ворог бив на Бахмутському напрямку. Окупанти атакували райони Яковлівки, Травневого, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Курдюмівки, Зайцевого, Бахмуту, а також Соледара. З авіації били неподалік Яковлівки, Соледара, а також Кодеми.

Спробували загарбники покращити своє тактичне положення. Мовиться про напрямки Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигір'я – Вершина. Але на жодному з них досягнути бажаного результату окупантам не вдалось. Тож їм залишилось лише відійти. Водночас бої тривають у напрямку Новолуганське – Кодема. Там ворог веде наступальні дії.

Також обстрілював райони Пісків, Пречистівки, Шевченкового, Володимирівки, Невельського, Нетайлового і Красногорівки на Авдіївському напрямку. Крім того, штурмові дії окупанти здійснювали у напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски. Там теж усе без результату, тож довелось відступати.

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