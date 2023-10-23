Першими йдуть ті, кого не шкода, – військовий ЗСУ розповів, як відбувається російський штурм

Окупанти щодня втрачають велику кількість особового складу та військової техніки. Останнім часом це особливо видно під Авдіївкою.

Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що тактика російських військ під Авдіївкою схожа на те, як окупанти раніше штурмували Бахмут.

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Яка тактика в російських військових

Як розповів Сазонов, у першій хвилі штурму переважно йдуть "зеки", які перепідписали контракт з міноборони Росії або пішли до так званих "приватних військових компаній" на кшталт "Редут", "Ветеран" тощо. Згодом загарбники кидають підрозділи, сформовані з людей, яких забрали з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Криму тощо.

Першими йдуть ті, кого не шкода. Часто там є підрозділи "шторм-z". Друга хвиля – свіже поповнення мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Їх взагалі не шкодують. Вони просто йдуть вперед, щоб ворог міг побачити, де наші міномети, кулеметні позиції тощо,

– зазначив Сазонов.

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Так ворог вираховує позиції українських військових. Після того окупанти застосовують дрони, артилерію та кидають більш досвідчені підрозділи. Вони мають значний мобілізаційний ресурс. Оборонятися у таких умовах дійсно складно.

Такі штурми виснажують. Втрати у нас також є. Оборона Авдіївки теж дається непростою ціною. Але наше командування вживає заходи,

– зауважив Сазонов.

Втрати Росії у війні проти України: коротко