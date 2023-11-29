Якою Росія бачить війну надалі: Мусієнко припустив задум окупанта

Росія суттєво збільшує свій бюджет на війну. Їм потрібно, щоб ситуація на фронті більш-менш стабілізувалася.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, прокоментувавши інформацію, що третина бюджету Росії на 2024 – 2026 роки піде на війну.

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Востаннє такий рівень витрат був ще за СРСР. Але варто розуміти, що Росія – це зовсім не Радянський Союз. Вона суттєво слабша.

Чого хоче Росія

Як вважає Мусієнко, Кремль хоче утримати війну приблизно на такому ж рівні, на якому вона є зараз, упродовж наступних двох років. Звісно, вони спробують ще десь просуватися, захопити певні населені пункти. Але паралельно там працюватимуть над стабілізацією фронту та продовжуватимуть бити по території України.

Це їхня принципова стратегія. Вони вважають, що у війні на виснаження їм вистачить більше сил та характеру. Тому вони просто тягнуть час, щоб дочекатися на Заході сприятливої кон'юнктури. Кремль хоче, щоб на Заході домінувала думка, що з Росією треба домовлятися,

– сказав Мусієнко.

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На забезпечення цих потреб Кремль і прораховує бюджет. Однак варто пам'ятати, що Росія до сьогодні є імпортозалежною країною у сфері оборонно-промислового комплексу. Вони не мають можливості масово все скуповувати, скільки б у них грошей не було.

Умовно кажучи, на 6 мільярдів вони щось куплять. Може й менше. А-от на 60 мільярдів вже не вийде скупитися в обхід санкцій. Тут Китай настільки не допоможе. Бо США почнуть діяти. Росія вироблятиме зброю старого зразка. Вона не дасть можливості досягнути їм технологічної переваги,

– сказав Мусієнко.

Ситуація в Росії: коротко

Поки Путін кидає гроші на війну, рубль продовжує слабшати. До прикладу, у жовтні там поставили новий "рекорд". 1 долар коштував 102 рублі.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Путін може піти і на тотальну мобілізацію. Але це може статися вже після президентських виборів в Росії у 2024 році.

Детальніше про новий бюджет Росії читайте в матеріалі 24 Каналу. Паралельно там планують зменшити видатки на підтримку економіки.