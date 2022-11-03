Розкол в Кремлі вже не приховати, – російський опозиціонер припустив, коли режим остаточно впаде

Втеча окупантів з правобережжя Херсонщини не стане вироком для Путіна, але наблизить все до краху його режиму. Тому він намагається всілякими способами втримати цю територію.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко. За його словами, є питання, чи російські окупанти самі не захочуть просто взяти і самовільно перейти на лівобережжя. Але поки що армія окупантів виконує накази, які дають зверху.

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Зрозуміло, що з військового погляду окупантам краще зберегти свої війська та відступити. Але для Путіна важлива географія, назва. Втеча з Херсона – це дуже серйозна поразка, яку буде неможливо приховати. Тоді він отримає політичні наслідки,

– зазначив Яковенко.

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На думку Яковенка, певний розкол в Кремлі стався. Але він поки не є настільки серйозним, щоб армія стала непідконтрольною Путіну. Це можна побачити в ситуації з російським генералом Лапіним, якого під тиском Кадирова та Пригожина зняли з посади. Утім, російські військові ніяк на це не відреагували.

Серйозний розкол можливий після кількох потужних військових поразок. І втеча з правобережжя Херсонщини буде однією з них.

Поки не стався справжній розкол, після якого йде смута. Це можливо після кількох військових поразок. І перша з них – втеча з Херсона. Це буде дуже серйозний удар по режиму. Тому Путін намагається запобігти цьому за всяку ціну,

– вважає Яковенко.

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