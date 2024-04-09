Найближчі місяці будуть непрості, ЗСУ стримують навали, – у ГУР окреслили ситуацію на фронті

Ситуація на українському фронті продовжує лишатися складною, адже окупанти намагаються тиснути на наших захисників. Найближчі місяці на лінії бойового зіткнення будуть непростими.

Про це в етері національного марафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він зазначив, що Збройні Сили продовжують стримувати ворожі навали на фронті, передає 24 Канал.

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У ГУР розповіли про ситуацію на фронті

Юсов підкреслив, що бойові дії тривають по всій лінії фронту, однак "окремим напрямком стоїть схід, Донецька та Луганська області". За словами представника української розвідки, російські наступальні зусилля на цій ділянці є особливо інтенсивними.

Найближчі місяці будуть непрості. Ми зараз це спостерігаємо наживо, як наші захисники стримують чергові навали, у тому числі на сході, від російських окупантів,

– пояснив він.

Андрій Юсов також зауважив, що ситуація по Часовому Яру та на інших ділянках на Сході України на фронті показує "в живому режимі", які зусилля роблять окупанти для просування у регіоні. Однак їх у цьому зупиняють наші захисники.

У Генштабі ЗСУ сказали, скільки атак за день відбили ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ ввечері 9 квітня повідомили, що протягом доби було зафіксовано 66 бойових зіткнень на фронті. Також ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Найбільше атак впродовж дня ворог здійснював на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Там, відповідно, Сили оборони відбили 25 і 20 ворожих штурмів.

Крім того, на Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів. На Оріхівському напрямку ворог також обстріляв з мінометів і артилерії близько 20 населених пунктів біля лінії бойового зіткнення.