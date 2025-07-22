Росія погодиться на переговори тільки після значних невдач на полі бою, – ISW

Кремль продовжує свою війну проти України. Лише належна військова допомога Києву та значні військові невдачі можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна переглянути здатність Росії військово перемогти Україну.

А також привести його за стіл переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що кажуть в ISW про війну в Україні?

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час засідання Контактної групи з питань оборони України 21 липня оголосив про "50-денну кампанію" з озброєння України та сприяння посадити за стіл переговорів очільника Кремля Путіна.

Він зазначив, що групі необхідно скористатися заявою президента США Дональда Трампа запровадити "жорсткі" 100-відсоткові вторинні тарифи на торгівельних партнерів Росії, якщо протягом 50 днів з 14 липня не буде досягнуто мирного врегулювання, яке б сприяло припиненню війни.

Експерти ISW вважають, що лише значні невдачі Росії на полі бою, уможливлені своєчасною та достатньою військовою допомогою Заходу українським силам, змусять Путіна переглянути здатність Росії військово перемогти Україну та привести його за стіл переговорів.

Водночас там зазначають, що такі поразки не можуть відбутися за кілька тижнів і, ймовірно, потребуватимуть кількох місяців або сезонів військових кампаній, за умови, що Захід зобов'яжеться допомогти українським силам настільки, щоб Україна могла успішно проводити належні операції.

Окрім цього, рішення Росії направити ту саму переговорну групу "середнього рівня" на майбутній третій раунд переговорів свідчить про те, що незацікавленість Кремля в мирних переговорах залишається незмінною.

В ISW переконані, що Москва залишається налаштованою на затягування мирних переговорів для підтримки продовження наступальних операцій в Україні та отримання додаткових поступок від Києва та Заходу.

Зауважимо, що Україна готова до переговорів між українським президентом Володимиром Зеленським та Путіним. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошує на важливості проведення саме "предметних" зустрічей із російською стороною.