Глобальна війна переросте в ядерну: Захід має усвідомити, що в Україні захищає себе

Якщо США та країни НАТО не хочуть самі воювати, то вони повинні зняти зі свого чергування велику частину озброєння. Зокрема, засоби ППО. Це треба перекинути в Україну, де розв'язується основна стратегічна проблема – захист у цілому світу та демократії, а також – української держави.

Про це 24 Каналу заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що так союзники розв'яжуть комплексну проблему. Він додав, що українці це питання розв'язують на полі бою.

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"І Patriot є кількість, і SAMP/T французьких відповідно є десятки. І IRIS-T декілька десятків", – сказав Маломуж.

Аби обслуговувати системи, має бути розроблена логістика – модель забезпечення керування та фінансування.

Питання ми поставили по-іншому, що "ви захищаєте себе передусім". Якщо програє Україна – розгортається глобальне протистояння. Воно не закінчиться простою війною,

– сказав генерал армії.

Глобальна війна закінчується ядерною. І тоді, мовляв, не врятуються ані американці, ані китайці, ані європейці. Допомога союзників буде забезпеченням їхньої безпеки та недопущенням глобальних бойових дій. Тут мовиться не лише про засоби ППО, але й про іншу зброю – літаки, БТРи, БМП та танки.

"Оце той притік, який дасть перспективу перемоги на фронті у 2024-му році. Ці засоби можуть бути, але це величезна робота з кожним урядом повинна бути", – наголосив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.

З кожним урядом та лідерами треба напрацьовувати щодо того, що вони нададуть Україні у межах своїх інтересів, глобальної безпеки та інтересів української держави.

"Це – мистецтво ведення переговорів, аргументів", – зауважив Микола Маломуж.

Підтримка України важлива