"Пекельний" вечір для окупантів: у Міноборони показали потужний удар по ворогу

2 липня 2022 , 22:46
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Джерело:

Міноборони

Збройні Сили України завдали потужного удару по ворогу. Міноборони показали, як їм вдалось атакувати російських окупантів.

Відповідне відео опублікувало Міністерство оборони України. Воно з'явилось 2 червня – на  129 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Міноборони показали, як атакують ворога

Доброго вечора! Ми з України,
– такими словами міністерство прокоментувало відео. 

На ньому чітко видно роботу реактивної системи залпового вогню. Проте у Міноборони не пояснили, про яку саме техніку мовиться. 

 

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Автор: Діана Квасневська