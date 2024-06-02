Зеленський назвав єдину річ, яку світ уже зробив для України

Володимир Зеленський зазначив, що світ уже зробив велику річ для нашої держави після початку повномасштабного вторгнення Росії. Так, світова спільнота не дала загубити Україну.

Про це президент України заявив під час пленарної сесії на полях конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі. Однак Зеленський наголосив, що світ ще має продовжувати працювати з Україною задля перемоги над агресором, передає 24 Канал.

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Президент сказав, що зробив і має зробити світ для України

Володимир Зеленський зауважив, що цивілізований світ з 24 лютого 2022 року стояв поруч з нашими воїнами, нашим народом. Президент нагадав, що в перші дні війни, тижні, місяці українцям було дуже і дуже важко.

І міцність нашого народу, саме ця міць, вона дала сили воїнам. А об'єднаний світ дав впевненість, що Україна не наодинці проти агресора, який порушує міжнародне право,

– наголосив український очільник.

Він також сказав, що питання не полягає в назві держави, не в імені загарбника, який сьогодні очолює Росію, а питання – в принципах, в повазі до людей, до людського життя, до свободи, до свободи слова, до волі обирати своє життя і мати право жити.

"І мені здається, що все це було порушено однією людиною, Путіним. І дуже важливо, що в найскладніший момент світ наскільки міг: хтось сильно, хтось не дуже, хтось зброєю, хтось дипломатично, хтось гуманітарно, а хтось, ось дуже маленька країна, в якій немає ніякого бюджету, нічого не було, вони віддавали останні свої гроші просто, щоб показати, що вони на правильній стороні, що вони на боці правди", – пояснив Зеленський.

Водночас глава держави на питання, що може сьогодні зробити світова спільнота для України, відповів, що світ "повинен бути міцним, тиснути політично на Росію".

По іншому зупинити Путіна неможливо. Тільки політична ізоляція, сильна українська армія, і розібратися усім країнам світу до кінця – не балансувати між Україною та Росією, а захищати справедливість і міжнародне право,

– підкреслив український лідер.

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