Зеленський отримає послання від Байдена у Давосі стосовно стратегії війни, – Bloomberg

Володимир Зеленський 15 січня прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі, що у Швейцарії. Там український голова має зустрітися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Журналісти Bloomberg зазначили, що Салліван передасть у Давосі нашому президентові послання від Джо Байдена. Воно стосується стратегії ведення війни проти Росії.

Дивіться також Економічний форум у Давосі: які можливості відкриє для України

Байден передасть Зеленському важливу інформацію про війну

Автори матеріалу зазначили, що в Білому домі наполягають, щоб Україна змінила свою стратегію боротьби з російськими окупантами. Зокрема, в Адміністрації Байдена радять нашому військово-політичному командуванню перейти від наступу до оборони.

Журналісти підкреслили, що в такому випадку Зеленський повинен сказати Саллівану, щоб той передав Байдену і нагадав Конгресу США, що Україна може захищатися належним чином, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що у них є для цього засоби.

Заморожена лінія фронту має іншу історію. Росіяни добре окопалися, а українці втратили солдатів і витратили багато боєприпасів, особливо для протиповітряної оборони від невпинних російських ракетних обстрілів. Наступ завжди важчий за захист, але для України зараз про це не може бути й мови,

– наголосили автори матеріалу.

У виданні також підкреслили, що Путін зрозумів тактичні переваги оборони й фактично наказав своїй армії призупинити завоювання та утримувати землі, які захопили до цього. Це для російського диктатора має стратегічний сенс, адже він чекає виборів у США в листопаді 2024 року, в надії, що Дональд Трамп повернеться в Білий дім і вони разом укладуть угоду, яка точно не буде позитивною для України.

"Путін перевів російське суспільство на воєнні рейки. У 2024 році Кремль витратить на свою армію 8% ВВП, що вперше після розпаду Радянського Союзу перевищить соціальні витрати. Російські заводи виробляють кулі та бомби, а їх партнери Іран і Північна Корея надсилають більше боєприпасів", – написали журналісти Bloomberg.

Оборона можлива лише за допомоги союзників

Автори матеріалу сказали, що в Україні теж є ресурси, але їх значно менше, тому всю необхідну допомогу отримують від США, Великої Британії, Європейського Союзу та інших західних союзників. Але наразі вся процедура ускладнюється.

Україні слід нарощувати власне виробництво боєприпасів, але це легше сказати, ніж зробити, поки російські ракети обстрілюють її заводи. У цьому контексті Зеленський має рацію, відкидаючи неодноразові заклики Заходу до припинення вогню,

– зауважили у виданні.

Журналісти пояснили, що Росія може використати паузу для переозброєння та поповнення запасів, щоб згодом відновити повномасштабну атаку на українське суспільство. Але Україна під час того самого перемир'я може не отримати більше грошей і зброї від Заходу.

Тому Зеленський, на думку авторів матеріалу, повинен пояснити Саллівану, що українська армія може припинити їздити на танках по добре видобутій багнюці та траншеях і спробуємо втримати те, що є. Але українська армія може захистити лінії оборони, лише якщо США та Європа продовжить надсилати безпілотники, ракети та кулі, а також комплектування для будівництва непроникних укріплень.