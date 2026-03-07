Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму, – Зеленський

Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму. Наші захисники втримали всі ключові напрямки захисту.

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Що розкрив Зеленський про успіхи українських військових на фронті за зиму?

Про успіхи українських військових на фронті Володимир Зеленський розповів у контексті його телефонної розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном. Політики обговорили всі ключові речі, які зараз важливі для безпеки наших країн та Європи.

Зокрема, йдеться про ситуацію в Україні, а також ключові потреби нашої оборони. Також український лідер поінформував французького колегу про наслідки російського масованого удару вночі 7 березня, а також про події на фронті.

Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту,

– зазначив Зеленський.

За словами президента, важливо, щоб все ж таки були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 мільярдів євро підтримки для України на найближчі 2 роки, а також щодо нового санкційного пакета проти Росії.

Президенти України та Франції також говорили й про Близький Схід та регіон Затоки – ситуацію навколо Ірану та її перспективи.

"Еммануель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від "Шахедів" дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами", – наголосив український лідер.

Володимир Зеленський зауважив, що готується із Францією до спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.

Як Сили оборони витримали останню зиму на фронті?