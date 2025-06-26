"Ви знаєте Трампа?": Зеленський звернувся до Європи із неочікуваним закликом

Президент України Володимир Зеленський озвучив, що має зробити Європа, аби Україна перемогла у війні. Зокрема він наголосив на важливості єдності усього демократичного світу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час засідання ПАРЄ.

Дивіться також Зеленський зустрівся з президентом ПАРЄ і запросив його в Україну

Що Європа має зробити для України

Зеленський наголосив, що перемога України залежить не лише від військової чи фінансової підтримки, а від стратегічної єдності демократичного світу, зокрема між ЄС та США.

Ви знаєте президента Трампа? Нам потрібні міцні зв'язки з ним. Нам потрібна єдність між Європою та Сполученими Штатами, і тоді ми переможемо,

– заявив Зеленський.

Окремо президент звернув увагу на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, закликавши Захід діяти більш рішуче.

"Щоб зменшити російські апетити, потрібно накладати санкції. Наскільки це можливо: на банки, енергетичний сектор, компоненти для оборонної промисловості. Це стосується Європи, Азії, Китаю, Тайваню та інших країн, де компанії досі продають РФ компоненти, які ті використовують для виробництва ракет", – наголосив президент.

За його словами, без цих технологічних комплектуючих Росія не зможе виготовляти ту кількість озброєння, якою щоденно обстрілює українські міста. Зеленський закликав міжнародну спільноту не просто утриматися від допомоги країні-агресору, а й активно блокувати її військову машину.