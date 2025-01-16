Сподіваюся, Трамп примусить Путіна до миру і запропонує реальні гарантії безпеки, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що вірить, що Дональд Трамп зможе примусити російського президента Владіміра Путіна до миру. Також Україні повинні надати реальні гарантії безпеки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України в інтерв'ю польським ЗМІ.

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Чи вірить Зеленський, що Трамп примусить Путіна до миру

Володимир Зеленський зазначив, що Україна повинна домовитися з Дональдом Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України. Обраний президент США, своєю чергою, повинен примусити Путіна до дипломатії та закінчити цю війну.

Трамп, я вважаю, спроможний (примусити Путіна до миру – 24 Канал), і, дай Боже, він це зможе, а також запропонувати Україні реальні гарантії безпеки,

– зауважив український президент.

Він також підкреслив, що гарантії безпеки для України це не пропозиція, не просто бізнес, коли щось пропонуєш, "будеш чи не будеш, хочеш чи не хочеш".

"Нам треба реальні гарантії безпеки, які і для нас, і для Європи, і для росіян будуть означати, що Україна зможе захистити і себе, і інших, якщо Путін знову нападе", – наголосив Зеленський.

До слова, Володимир Зеленський також зазначав, що вірить, що у 2025 році є шанс закінчити війну, яку розпочала Росія проти України. Окрім того, президент зазначив, що саме Трамп здатний зробити це, адже країна-агресорка боїться США, Китай та об'єднану Європу.