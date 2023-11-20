Україна здобуває ключову перемогу у війні на виснаження: The Hill про ситуацію на полі бою

Українським військовим вдалося закріпитися на лівому березі Херсонської області. Херсонський плацдарм України є багатообіцяючим і ставить Росію у скрутне становище.

Американська газета The Hill проаналізувала успіхи України на лівому березі Дніпра, зазначивши, що Силам оборони вдалося відтіснити окупаційні війська Росії.

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Плацдарм ЗСУ на Херсонщині загрожує окупантам у Криму

Як пише газета, Україна відкрила новий фронт у Херсонської області, успішно висадивши десант через Дніпро й утримавши позиції. Як мовиться у статті, Україна може чинити тиск на російські війська та відвернути їхню увагу від місць боїв на південному сході Запорізької області.

Професор військової історії та політики Корнелльського університету Девід Сілбі, слова якого цитує The Hill, вважає, що останні події свідчать, що Україна зберігає тактичну перевагу, навіть якщо перед Києвом стоїть складне завдання тривалої війни проти більш численної російської армії.

За його словами, Херсонський плацдарм України є багатообіцяючим.

Це, безумовно, призведе до того, що вони (українці – 24 Канал) будуть потенційно загрожувати російському контролю над Кримом і змусить їх замислитися про те, чи зможуть вони зберегти свої сили в Криму,

– сказав він.

Газета зазначає, що здебільшого контрнаступ України розгорнувся в Запорізькій області та на Бахмутському напрямку.

Щодо російських військ, то окупанти продовжують наступальні дії, прагнучи захопити Луганську область та східну частину Донецької області. Також газета зазначає, що Росія активно намагається захопити Авдіївку, попри значні втрати.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Херсонщині