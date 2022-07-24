росіянам час готуватися до випробувань через війну в Україні

Сьогодні росія – країна-агресор. Ця така сама ситуація, в якій була фашистська Німеччина в 43-му і 45-му. Але 45-й рік неминучий і треба розуміти, що росіянам доведеться платити ціну за все, що сталося.

Звичайно, можна співчувати російському вчителю чи лікарю, але на їхні голови поки що не падають бомби, а вбивають лише українців. І, на мій погляд, будь-яка спроба знайти виправдання бездіяльності та мовчазної згоди росіян з тим, що робить режим, є абсолютно аморальною.

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росіяни підтримують війну, але буде час розплати

росію ніхто не окупував, громадяни росії сьогодні підтримують війну. Не всі – хтось активно виступає проти, хтось опинився за кордоном, хтось ризикує, перебуваючи у росії. Але нас переважна меншість, повного відторгнення путінського режиму у суспільстві немає.

путінський режим сьогодні – це, на жаль, органічна частина російської історії. Свого часу Німеччина була Гітлером, а Гітлер Німеччиною. Ми сьогодні перебуваємо у такій самій ситуації.

Ціна за злочини путінського режиму, вчинені руками одних громадян росії та за потурання інших громадян росії, буде величезною.

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При путіні іншої росії не буде

До цих випробувань потрібно морально готуватися, а не розповідати українцям про те, що є росія Пушкіна та росія Толстого, що вони не мають рації у своєму радикальному ставленні до російської мови. У нас немає жодного морального права говорити їм про це.

Потрібно просто пам'ятати, що поки є росія путіна, ніякої іншої росії бути не може. На жаль, сьогодні росія асоціюється лише з путіним, тільки з путінським фашизмом і лише з кривавими злочинами, що творяться на українській землі.

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