Росія безжально нищить культуру України: які області втратили найбільше історичних пам’яток

В Україні внаслідок війни вже зруйновано або пошкоджено 1723 об’єкти культурної спадщини. Найбільших втрат зазнали східні та південні регіони, де тривають активні бойові дії.

Також під ударом опинилися об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО. Про це в інтерв’ю громадській ініціативі "Голка" повідомив заступник міністра культури Іван Вербицький.

Дивіться також "Росія не могла цього не знати": у Дніпрі зруйновано будинок із центром православної культури МП

Де найбільше знищено історичних пам’яток?

Найбільше руйнувань зафіксовано у прифронтових і деокупованих областях. До п’ятірки регіонів, які зазнали найбільших втрат, увійшли Харківська область – 349 об’єктів, Херсонська – 302, Одеська – 200, Донецька – 195, а також Київ і Київська область – 173 пам’ятки. Окрім цього, пошкоджено 2524 об’єкти культурної інфраструктури, з яких 513 повністю знищено. Серед найбільш постраждалих – бібліотеки, музеї, будинки культури та інші заклади.

Які області найбільше постраждали

Під удар потрапили й об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, йдеться про історичні центри Львова та Одеси, а також ансамблі Софійського собору і Києво-Печерської лаври у Києві.

У Міністерстві культури зазначають, що для збереження спадщини ведеться співпраця із Силами оборони України. Зокрема, діє окремий підрозділ, який бере участь у підготовці рішень щодо евакуації музейних цінностей та захисту об’єктів.

Представники підрозділу долучаються до розробки нормативно-правових актів, наприклад надавали пропозиції до рішень щодо евакуації музейних предметів і цінностей. Цілеспрямоване знищення культурної спадщини України є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що кваліфікує прямі напади на будівлі, призначені для релігійних, освітніх, мистецьких, наукових чи благодійних цілей, а також на історичні пам’ятки як воєнні злочини,

– каже Вербицький.

Водночас експерти наголошують, що загрози для пам’яток існують не лише через бойові дії. Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів звернула увагу на необхідність посилення законодавчого захисту культурної спадщини в Україні.

Як посилити захист культурної спадщини

Вона закликала Верховну Раду якнайшвидше доопрацювати законопроєкт №11481, спрямований на охорону пам’яток. За її словами, важливо не допустити змін, які можуть послабити його дію в інтересах забудовників.

Які пам'ятки культури постраждали нещодавно від обстрілів?