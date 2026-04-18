Росія безжально нищить культуру України: які області втратили найбільше історичних пам’яток
- В Україні внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 1723 об’єкти культурної спадщини, найбільше у прифронтових і деокупованих областях.
- Заступник міністра культури Іван Вербицький повідомив про спільну роботу з Силами оборони щодо евакуації музейних цінностей, підкреслюючи порушення міжнародного гуманітарного права.
В Україні внаслідок війни вже зруйновано або пошкоджено 1723 об’єкти культурної спадщини. Найбільших втрат зазнали східні та південні регіони, де тривають активні бойові дії.
Також під ударом опинилися об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО. Про це в інтерв’ю громадській ініціативі "Голка" повідомив заступник міністра культури Іван Вербицький.
Дивіться також "Росія не могла цього не знати": у Дніпрі зруйновано будинок із центром православної культури МП
Де найбільше знищено історичних пам’яток?
В Україні за час повномасштабної війни зруйновано або пошкоджено 1723 об’єкти культурної спадщини. Про це повідомив заступник міністра культури Іван Вербицький, наголосивши на масштабах втрат у різних регіонах країни.
Найбільше руйнувань зафіксовано у прифронтових і деокупованих областях. До п’ятірки регіонів, які зазнали найбільших втрат, увійшли Харківська область – 349 об’єктів, Херсонська – 302, Одеська – 200, Донецька – 195, а також Київ і Київська область – 173 пам’ятки. Окрім цього, пошкоджено 2524 об’єкти культурної інфраструктури, з яких 513 повністю знищено. Серед найбільш постраждалих – бібліотеки, музеї, будинки культури та інші заклади.
Які області найбільше постраждали / Інфографіка "Голка"
Під удар потрапили й об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, йдеться про історичні центри Львова та Одеси, а також ансамблі Софійського собору і Києво-Печерської лаври у Києві.
У Міністерстві культури зазначають, що для збереження спадщини ведеться співпраця із Силами оборони України. Зокрема, діє окремий підрозділ, який бере участь у підготовці рішень щодо евакуації музейних цінностей та захисту об’єктів.
Представники підрозділу долучаються до розробки нормативно-правових актів, наприклад надавали пропозиції до рішень щодо евакуації музейних предметів і цінностей. Цілеспрямоване знищення культурної спадщини України є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що кваліфікує прямі напади на будівлі, призначені для релігійних, освітніх, мистецьких, наукових чи благодійних цілей, а також на історичні пам’ятки як воєнні злочини,
– каже Вербицький.
Водночас експерти наголошують, що загрози для пам’яток існують не лише через бойові дії. Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів звернула увагу на необхідність посилення законодавчого захисту культурної спадщини в Україні.
Як посилити захист культурної спадщини / Фото "Голка"
Вона закликала Верховну Раду якнайшвидше доопрацювати законопроєкт №11481, спрямований на охорону пам’яток. За її словами, важливо не допустити змін, які можуть послабити його дію в інтересах забудовників.
Які пам'ятки культури постраждали нещодавно від обстрілів?
Уламки російського дрона в Києві зруйнували будівлі на Банковій, зокрема архітектурну пам'ятку з 56 квартирами, внаслідок чого загинуло двоє осіб. Київська міська адміністрація створила комісію для оцінки та відновлення пошкоджених будівель. Атака також завдала шкоди Будинку письменників, вибивши вікна та пошкодивши фасад, і Садибі Сари Бродської, що має важливе культурне значення для Києва.
Через російську атаку пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, який внесений до міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охопило примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження зараз визначають фахівці.
У Львові під час російської атаки постраждала будівля Львівського органного залу, вибито близько десятка великих історичних вікон. Попри пошкодження, концертний зал продовжує свою діяльність, заплановано оперативно-протиаварійну роботу для відновлення.