росіяни вели штурмові дії, щоб захопити територію Вуглегірської ТЕС: ЗСУ змусили їх втікати

Українські військові продовжують боротись за кожен метр своєї землі. І хоч ворог намагається просуватись, останніми днями йому це вдається не надто активно.

Так, ворог вкотре спробував вести штурмові дії. Основна задача окупантів упродовж останнього тижня – захопити територію Вуглегірської ТЕС. Цього разу у них це знову не вдалось.

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Окупантам знову довелось втікати

російські загарбники намагаються взяти під контроль територію Вуглегірської ТЕС. Саме з цією метою ворог прагне просунутись у цьому напрямку. Але нашим військовим вкотре вдалось успішно відбити бажання загарбників втілити у життя свої бажання. Ба більше, бійцям "другої армії світу" знову довелось втікати.



Яка зараз ситуація на фронті поблизу Вуглегірської ТЕС / Скриншот карти liveuamap

Водночас зауважимо, що наразі бойові дії тривають у районі Новолуганського. Цікаво, що на окремих напрямках окупанти залучають диверсійно-розвідувальні групи. Це окупанти роблять для того, щоб у них була можливість викрити вогневі позиції наших військових.

Окупанти не полишають спроб наступати на Бахмут

Слід також розуміти, що ще одна ціль ворога – наступ на Бахмут. Для цього вони вже не перший день ведуть бойові дії. Але з кожним днем загарбники лише слабнуть та відступають. Що лише на руку нашим титанічним захисникам.

Оскільки звір загнаний у пастку, то він продовжує руйнувати все навколо. Окупанти обстрілювали цивільну й військову інфраструктуру у районах Роздолівки, Білогорівки, Покровського, Нової Кам'янки, Бахмута, Вершини, Новолуганського, Зайцевого, Торецька й інших населених пунктів. Крім того, загарбники завдали авіаударів. Вони били по селах Вершина, а також Білогорівка.

Зауважимо, що упродовж п'яти місяців наші військові не лише мужньо боронять Україну. Вони ще й ефективно знищують ворога. І дуже скоро цифра "двохсотих" серед окупантів дійде до умовного ювілею.

Ліквідовано вже майже 39 тисяч загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці відправили на той світ 38 750 російських загарбників. Відразу ж обмовимось, що це приблизна цифра, адже достеменно підрахувати ворожі втрати у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

Крім того, на брухт уже перетворили 1 700 танків, 3 905 бойових броньованих машин, 856 артилерійських систем, 250 реактивних систем залпового вогню, 113 одиниць засобів ППО.

1 700 танків, 3 905 бойових броньованих машин, 856 артилерійських систем, 250 реактивних систем залпового вогню, 113 одиниць засобів ППО. А ще на балансі ворожої армії на 221 літак, 188 гелікоптерів, 703 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 167 крилатих ракет, 15 суден, 2 775 автомобілів і автоцистерн, а також 70 одиниць спеціальної техніки менше.

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