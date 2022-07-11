Трофейний "Панцир-С1" уже воює за Україну та знищив першу ворожу ціль

Українські військові успішно використовують російську техніку, яку захопили. Наші воїни вже використали російський "Панцир-С1", який захопили.

До автоматичних гармат комплексу підходять снаряди, які є в України

Українські захисники в бою з ворогом захопили російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1". Він уже став у пригоді на бойовому чергуванні сил протиповітряної оборони.

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Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ розповів, що українські військові завдяки захопленому "Панцир С-1" збили першу ворожу ціль.

Повідомляється, що до автоматичних гармат комплексу підходять 30-міліметрові снаряди, які є на озброєнні в українських військових.

Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об'єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів,

– повідомили у Міністерстві оборони України.

Втрати Росії станом на 11 липня

російське військово-політичне керівництво не відмовилося від цинічної війни проти України, тому щодня росія зазнає шалених втрат. Зранку 11 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що збройні сили Росії втратили понад 37 тисяч військових.

Інші втрати росії у війні з Україною

танків – 1645 одиниць;

бойових броньованих машин – 3828 одиниць;

артилерійських систем – 838 одиниць;

РСЗВ – 247 одиниць;

засобів ППО – 109 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 188 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць;

крилатих ракет – 155 одиниць;

кораблів /катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 одиниць;

спеціальної техніки – 66 одиниць.

Також 11 липня радник глави Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ завдали ворогу серйозних втрат у Таврійську. Наші бійці знищили пересувний командний пункт ворога, військову техніку, радари й антени, ППО окупантів.

Джерела 24 каналу у спецслужбах розповіли, що ЗСУ успішно відпрацювали в Херсонській області. Унаслідок вдалої операції ліквідовано 120 окупантів та ще 200 у тяжкому стані.

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