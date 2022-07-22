Українські військові ювелірно відпрацювали по позиціях окупантів біля ЗАЕС: палке відео

Українські захисники та захисниці щодня завдають ударів по позиціях окупантів. Один із таких наші воїни завдали по загарбниках біля Запорізької АЕС.

російські окупанти прикриваючись Запорізькою АЕС в Енергодарі обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Однак точним ударом із дрона-камікадзе вдалося завдати втрат загарбникам.

Цікаво ЗСУ ліквідували окупанта, який мріяв про захоплення Казахстану "після України"

Є ліквідовані та поранені окупанти

Українські воїни точно вдарили по наметовому містечку та техніці окупантів. Зокрема вдалося знищити автівки з зенітними установками та бойову машину "Град".

За попередніми даними, вдалося ліквідувати 3 окупантів. Ще 12 загарбників поранені. На кадрах видно, як десятки окупантів у паніці розбігаються у різні боки.

У наметовому містечку окупантів виникла пожежа, яку довго не могли погасити. Містечко майже повністю згоріло.

Українські воїни завдали ударів по позиціях окупантів біля ЗАЕС: потужне відео

Обстріли Нікополя

Нікополь на Дніпропетровщині від 16 липня страждає від обстрілів окупантів, які цинічно ховають свою зброю на Запорізькою АЕС, сподіваючись на те, що таким чином її не знищать.

16 липня росія випустила 53 снаряди по місту з реактивних систем залпового вогню "Град". Половина ракет влучила у житлові будинки. Тоді 2 людей загинули, ще 1 постраждала.

17 липня загарбники випустили 60 снарядів, які здебільшого також влучили в цивільні об'єкти. Унаслідок атаки постраждала 1 людина.

У ніч проти 19 липня росія випустила 40 снарядів по Нікополю. Через це руйнувань зазнали два промислові підприємства. Удень загарбники обстріляли базу відпочинку.

У ніч проти 20 липня росіяни обстріляли житловий сектор Нікополя запустивши 30 снарядів, через що загинули 2 людей, а 9 постраждалих. 6 потерпілих опинилися у лікарні, 4 з них – діти.

У ніч проти 22 липня росія запустила 85 снарядів по місту. Через це загинула 1 людина, ще 1 постраждала.

Втрати ворога за час повномасштабної війни

Від початку повномасштабної війни російські окупанти зазнають величезних втрат. Станом на 22 липня українські воїни ліквідували та знищили:

близько 39 000 окупантів;

1 704 танки;

3 920 бойових броньованих машин;

863 артилерійські системи;

251 реактивну систему залпового вогню;

221 літак;

188 гелікоптерів;

713 безпілотників;

167 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

2 803 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

72 одиниці спеціальної техніки.

Цікаво – Гуменюк про деморалізацію окупантів на Півдні: дивіться відео