Модернізовану частину російської армії ЗСУ вже фактично знищили, – військовий експерт

Українські Збройні Сили щодня нищать ворога. Так, нашим оборонцям вдалося практично вщент ліквідувати модернізовану частину російської армії.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів військовий експерт Олег Жданов. Крім цього, у росіян зараз помітні проблеми з технікою, оскільки вони практично не використовують нових танків, і ті знищують наші захисники та захисниці.

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За його словами, якість озброєння російської армії дуже знизилась. Відтак й ефективність їхньої боротьби.

Фахівець також додав, що на початку повномасштабного вторгнення шойгу говорив про "70% модернізації бойового складу збройних сил росії". Однак ми переконалися, що це не відповідає дійсності. Оскільки лише по танках ця цифра становила не більш як 50%.

Модернізовану частину російської армії ЗСУ вже фактично знищили. Станом на сьогодні її майже немає,

– наголосив Жданов.

Тому зараз в бій ітиме стара радянська армія. При чому, це стосуватиметься як техніки, так і особового складу.

На Півдні ЗСУ атакували ворога

Українська авіація 25 липня сім разів вдарила по росіянах. Внаслідок атак ворог втратив майже пів сотні одиниць особового складу та понад 10 одиниць техніки.

Також окупанти втратили пункт управління, склад окупантів.

Також у цей день Січеславські десантники приземлили бойовий російський вертоліт Ка-52.

Військовий експерт Петро Черник заявив 24 каналу, що українські захисники активно ліквідують ворожі склади з боєприпасами, командні пункти, казарми тощо. Так, HIMARS допомогли злетіли в повітря вже 50 російським складам.

Загарбників поменшало майже на 40 тисяч

Збройні Сили України стримують ворога на всіх напрямках та завдають противнику значних втрат. Від початку повномасштабного вторгнення росія вже втратила 39 870 своїх солдатів.

Тільки протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 170 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Також за минулу добу вороже військо 8 танків, 4 крилаті ракети, 8 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем та іншу зброю й техніку.

Через інтенсивність боїв цифри – приблизні. Насправді кількість знешкоджених загарбників може бути більшою.



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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