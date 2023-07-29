Значні втрати Росії на Таврійському напрямку: хронологія 521 дня війни

В Україні 521 доба повномасштабної війни. Наші воїни продовжують наступати та ліквідовувати російських загарбників.

Про боротьбу українців проти агресора і воєнні злочини російських терористів розповідає 24 Канал.

Важливо Росіяни поцілили в будівлю СБУ та багатоповерхівку: все, що відомо про атаку на Дніпро 28 липня

ЗСУ за одну добу знищили понад 2 роти окупантів, 8 ворожих складів і 19 одиниць техніки на Таврійському напрямку.. Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.На окупованій території Запоріжжя росіяни готуються до так званих "виборів". Намагаються змусити українців до співпраці, грабують, переслідують, примусово вручають ворожі паспорти. Окрім того, розгорнули брудний терор проти аграріїв, які вирощують зернові культури.Внаслідок аварії за участі двох легкових автівок 23 липня на Хмельниччині загинуло четверо людей – родина з міста Нетішина. Один з братів воював під Бахмутом. Також постраждав 8-річний хлопчик. Він у тяжкому в лікарні.З 1 серпня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" у тестовому режимі буде діяти електронна черга на перетин кордону для легкових авто та пасажирського транспорту. Раніше є-черга була передбачена лише для вантажівок.На саміті "Росія – Африка" Путін цинічно брехав, що його держава нібито ніколи не порушувала Статут ООН та начебто завжди діяла для того, щоб врегулювати "конфлікт" в Україні "мирним шляхом".Начальник ГУР Буданов заявив, що ЗСУ скоро зайдуть у Крим.