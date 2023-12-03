Контрнаступ ніхто не зупиняв: що може змінитись на фронті взимку

Зима внесе свої корективи у ситуацію на фронті. Погодні умови можуть позначитися на динаміці бойових дій, однак на загальну ситуацію впливають багато факторів.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, додавши, що офіційно ніхто з військових командирів не сказав, що контрнаступ припинений. Дещо переходить в іншу фазу, зокрема південний напрямок дає про себе знати.

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Чого очікувати на фронті

Раніше українці спостерігали за просуванням наших військ у напрямку Роботиного, а тепер до активних дій долучився лівий берег Дніпра. Очевидно, що зима вплине на загальну ситуацію на фронті.

Навіть по лінії розмежування, де немає активних боїв, але є близькість до ворога, будуть вибудовуватися, а, можливо, і вже будуються статичні фортифікаційні споруди. Також треба розуміти, яка зброя з'явиться взимку та навесні, наскільки будуть вдосконалені технічні засоби, які використовують зараз. Це стосується не тільки ЗСУ, але й ворожої армії.

Наприклад, зараз погоді умови досить сильно впливають на використання безпілотників. Якщо буде сильний вітер, сніг чи туман їх не можна використовувати повною мірою. Це своєю чергою впливає на точність роботи артилерії, можливість обмежувати пересування ворожої техніки,

– розповів Іван Тимочко.

Окрім цього, погода позначиться на тому, як рухається техніка. Якщо мовиться про міські забудови чи населенні пункти, то там можна використовувати колісну чи гусеничну техніку, бо є тверде покриття. Інша ситуація під час боїв у лісопосадках чи степовій зоні. Дощі, налипання мокрого снігу ускладнюють рух війська й техніки з обох сторін.

"Є дуже багато факторів, які впливають на перебіг боїв, але задум ведення бою, напрямки наступу: перехід в глуху чи активну оборону – все це вирішується на рівні Ставки Верховного головнокомандувача. Думаю, не варто робити прогнози. Краще дивитися, як розгортатимуться події, а тоді їх аналізувати", – підкреслив Тимочко.

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