"Росія відчуває радість й пожвавлення": як Кремль може використати події в Ємені

У ніч проти 12 січня 2024 року США та Велика Британія атакували цілі хуситів у Ємені. Після удару Росія звернулася з проханням про проведення термінового засідання Ради безпеки ООН.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що, роблячи подібні заяви, країна-агресорка намагається відвернути від себе увагу буцім агресивними діями своїх геополітичних противників. Проте насправді Росія не відчуває жодного занепокоєння – це пусті балачки.

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"Росія відчуває радість та пожвавлення, що в такий спосіб можна спробувати відвернути увагу тієї чи іншої спільноти від власних дій, зокрема, внутрішніх, назвемо це "електоратом". Хоча зовсім неправильно називати російську спільноту "електоратом", бо вибори там "особлива" справа", – зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.

Найближчим часом варто очікувати на дипломатичну активність Росії. Чого не скажеш про практичні дії, оскільки у Кремля небагато інструментів впливу у регіонах поблизу Червоного моря. Також Москва не бажає псувати відносини з Саудівською Аравією та ОАЕ.

Місце розташування Ємену/Скриншот

Крім того, хусити – запеклі вороги Ер-Ріяд та Абу-Дабі, тому Росії потрібно тонко маневрувати. Припустимо випадок, коли Ансарулла завдала удару по Еміратах та Аравії, а росіяни її відкрито підтримували, це матиме кепський вигляд й може зіпсувати відносини між Москвою та двома країнами.

військова база Кахлан у провінції Саада;

авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани;

район аеропорту міста Худайда на Червоному морі;

аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному регіоні Ємену;

аеродром міста Аббс.

Представники єменських хуситів назвали кілька об'єктів , по яких США і Британія завдали ударів. До нього увійшли:

Шарп наголосив, що у теорії всі країни, які хоч якось воюють зі Сполученими Штатами, можуть розраховувати на військову допомогу від Росії, яка в будь-який спосіб хоче "вколоти" ворога. З одного боку, хусити отримують забезпечення від Ірану. З іншого боку, сама Москва не має достатньої кількості ресурсів, бо воює з Україною. Тому навряд масштабно допомагатиме іншим гравцям, хоча маленькі інтриги можуть бути.

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