Події можуть розвиватися стрімко, – представник Росії в ООН пригрозив Європі війною

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя озвучив нові погрози військової ескалації на адресу Європи. Він застеріг від розв'язання конфлікту та водночас відкинув будь-які плани заморожування бойових дій в Україні.

Його слова передають пропагандистські росЗМІ.

Нові погрози з боку Росії

Судячи з виступу, Небензя традиційно переклав усю відповідальність за ймовірну ескалацію на європейські держави.

Росія не прагне збройного зіткнення з Європою, проте якщо вона сама розв’яже війну, події можуть розвиватися стрімко,

– пригрозив Небензя.

Постпред Росії в ООН також прокоментував питання завершення війни в Україні. За словами Небензі, Москва не погодиться на заморожування війни, якщо, на її думку, такий сценарій дозволить "зберегти загрози російській безпеці".

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що готується масштабна домовленість, яка не обмежуватиметься врегулюванням війни в Україні, а охопить усю Європу. Він також висловив переконання, що дипломатичних домовленостей вдасться досягти найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський тоді попередив про ризики запропонованої Трампом нової системи безпеки для Європи. Він наголосив, що не можна допустити спроб Москви розколоти європейський континент.