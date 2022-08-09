Війна закінчиться перемогою України при Зеленському, – Подоляк

Війна в Україні закінчиться перемогою України при менеджеруванні президента Володимира Зеленського. І ніяких домовлянь з країною-агресоркою на невигідних для нас умовах не буде.

Виборів під час воєнного стану не буде

Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він також пояснив, що під час воєнного стану вибори в Україні проводити не можна, тому технічно виходить так, що війна закінчиться за президентства Володимира Зеленського.

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Водночас він додав, що офісі глави держави навіть не розглядають імовірності взяття на себе Зеленським відповідальності підписати мирний договір не на умовах України.

Основні тези, які озвучив Подоляк

Воювати ми будемо до останнього росіянина на території України – це перше. Друге – такого вибору (підписання мирного договору не на наших умовах) точно не буде, повірте. І третє – президент Зеленський абсолютно відповідальна особа, яка буде до кінця ефективно керувати системою оборони України.

В росії можуть бути зміни

Що стосується російської сторони, то Україні абсолютно байдуже, хто на той момент очолюватиме державу.

Нам не важливо, хто буде з того боку. У них вся політична еліта знаходиться в трохи неадекватному пропагандистському стані, і немає різниці, хто з них буде наступником. Але я думаю, що як тільки Росія отримає низку суттєвих тактичних поразок на полі бою, у них почнуться певні конфліктні внутрішньоелітні процеси,

– припустив Подоляк.

Радник додав, що саме українське суспільство прийняло консенсусне рішення, що війна закінчиться тільки перемогою та повним звільненням території, і що воно заплатить за це таку ціну, яку має заплатити.

В разі зміни цієї думки українці мають усвідомлювати, що ставлять хрест на існуванні української державності як такої.

Наразі умов для переговорів з росією немає

Україна призупинила мирні переговори з росією щодо припинення війни. У кремлі не хочуть сідати за стіл переговорів з Україною, а прагнуть продовжувати воєнну кампанію.

У МЗС України зазначали, що для відновлення переговорів потрібно змінити ситуацію на фронті.

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