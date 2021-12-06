Війна змусила нас змінитися, – Залужний привітав ЗСУ із 30-річчям потужним відео

Збройним силам України виповнилося 30 років. З цієї нагоди генерал-лейтенант Валерій Залужний записав потужне привітання. Він підкреслив, що українська армія є однією із найсильніших у світі.

Головнокомандувач наголосив, що ЗСУ пройшли складний шлях свого розвитку. Війна змусила українське військо змінитися. "Ми стримали ворожий наступ і надійно обороняємо державу", – зазначив він.

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Залужний: Майбутнє ЗСУ – в НАТО

Залужний наголосив, що зараз українська армія готова до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації. Їй довіряють й у неї вірять. Саме це, за його словами, й додає сил наближати перемогу. Вже восьмий рік триває війна Росії проти України. За цей час ЗСУ стали однією з провідних армій світу.

Бойовий досвід та відважність українських воїнів високо цінують наші партнери. Й наше майбутнє – у НАТО,

– запевнив головнокомандувач ЗСУ.

Залужений підкреслив, що військові ніколи не забудуть своїх загиблих побратимів та посестер. Вони продовжуватимуть боротьбу не лише за себе, а й за них. Він подякував усім, хто доєднався до лав ЗСУ, а також їхнім близьким – за те, що прийняли цей непростий вибір.

Привітання Залужного до 30-річчя Збройних сил України: дивіться відео



"У День Збройних сил України бажаю вам стійкості, впевненості та віри! Разом до перемоги! Слава Збройним силам України! Слава Україні", – підсумував генерал-лейтенант.

Як святкуватимуть 30-річчя ЗСУ

Святкові заходи заплановані у 6 населених пунктах України – Харкові, Одесі, Краматорську, Озерному, Львові та Києві. Між ними у понеділок, 6 грудня, проведуть телеміст.

За інформацією Міністерства оборони, з нагоди свята проведуть демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки. Військовим вручать державні нагороди.