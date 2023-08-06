Складатиме пірамідки з Кобзоном: в Україні ліквідували окупанта з "нефартовим" прізвищем

Скоро число ліквідованих російських загарбників досягне позначки у 250 тисяч. У мережі стало відомо про цікавого двохсотого. Радше, з цікавим прізвищем.

Отже, лави "двохсотих" в середині липня поповнив "мобік" з достатньо "нефартовим" прізвищем. Мовиться про Євгена Кіллера.

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ЗСУ прибрали Кіллера

Нам стало відомо про цього російського бійця завдяки журналісту Денисові Казанському. Він в дещо іронічній формі відреагував на новину про ліквідованого окупанта.

Нефартове прізвище,

– написав він.



Окупанта ліквідували 15 липня / Некролог Кіллера

Отже, некролог окупанта свідчить про те, що його "задвохсотили" 15 липня. Відомо, що ліквідований ворог був "мобіком". На фронт він потрапив на фронт восени минулого року. Мабуть, практично відразу після оголошення так званої "часткової мобілізації". Він обіймав посаду командира гранатометного відділення взводу вогневої підтримки.

Хай там як, Євген Кіллер вирушив на "концерт Кобзона". Тепер він разом з майже 250 тисячами окупантів може насолоджуватися цілодобовим спогляданням на пірамідки.

Що там по актуальних втратах ворога