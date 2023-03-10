Віддав життя під Бахмутом: на війні в Україні загинув перший естонець
10 березня 2023, 10:46Читать новость на русском
Джерело:Postimees
На війні в Україні загинув перший естонець. Мовиться про Іво Юрака, який воював у складі Інтернаціонального легіону.
Іво Юрак встав на захист України пліч-о-пліч з українцями восени 2022 року. 7 березня захисник загинув під Бахмутом.
Дивіться також Батько накрив сина, але снаряд все ж розірвався: трагічна історія загибелі героїв під Бахмутом
Що відомо про Іво Юрака
Іво Юрак – колишній офіцер Сил оборони Естонії, який восени 2022 року добровільно долучився до захисту України. Він воював у складі Інтернаціонального легіону.
У вівторок 7 березня воїн загинув під Бахмутом внаслідок артилерійського обстрілу. За наявними даними, це перший естонець, який загинув у війні в Україні.
На Прикарпатті попрощались з Героєм України "Да Вінчі"
- 9 березня у селі Бовшів Івано-Франківської області провели в останню путь Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Він став першим добровольцем, який отримав звання Героя України і є одним з наймолодших військових, який отримав це звання.
- "Да Вінчі" почав захищати Україну від російських окупантів ще у 2014 році, пішовши на фронт у 18 років. У 2015 році поблизу Пісків на Донеччині воїн отримав важке поранення танковим снарядом. Однак після 3 місяців реабілітації "Да Вінчі" повернувся до бою.
- Згодом захисник став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Правого сектору", а у 2021 році Володимир Зеленський присвоїв "Да Вінчі" звання Героя України зі врученням "Золотої Зірки".
- Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло воював у Київській та Запорізькій областях, брав участь у деокупації Балаклії та захищав Бахмут.
- 7 березня президент Володимир Зеленський повідомив про смерть Героя – він загинув у бою під Бахмутом.