Віддав життя під Бахмутом: на війні в Україні загинув перший естонець

На війні в Україні загинув перший естонець. Мовиться про Іво Юрака, який воював у складі Інтернаціонального легіону.

Іво Юрак встав на захист України пліч-о-пліч з українцями восени 2022 року. 7 березня захисник загинув під Бахмутом.

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Що відомо про Іво Юрака

Іво Юрак – колишній офіцер Сил оборони Естонії, який восени 2022 року добровільно долучився до захисту України. Він воював у складі Інтернаціонального легіону.

У вівторок 7 березня воїн загинув під Бахмутом внаслідок артилерійського обстрілу. За наявними даними, це перший естонець, який загинув у війні в Україні.

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