Взяв "тимчасову паузу" назавжди: ЗСУ ліквідували російського режисера-окупанта

ЗСУ ліквідували чергового окупанта. У війні проти України загинув 37-річний російський режисер та балетмейстер Рязанського музичного театру Олександр Сапрунов.

У 2022 році Сапрунов пообіцяв знайомим "ще побачитися", однак додому повернувся в пакеті.

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Що відомо про Олександра Сапрунова

Про смерть російського театрального діяча вже заявили на сторінці його колективу. Однак його фанатам не повідомили ні де він загинув, ні напрямок служби. Також таємницею залишаються його звання та дата смерті.

Зі сторінки Сапрунова відомо, що він попрощався з підписниками у вересні 2022 року, коли в країні-агресорці проводили "часткову мобілізацію". Скоріше за все, він служити не рвався, але відмовитися побоявся.

У своєму останньому дописі він розповідав про "тимчасову паузу" і ще сподівався повернутися додому. Однак після зустрічі із ЗСУ повертатися додому йому довелося вперед ногами. "Жодними словами неможливо передати біль і скорботу, яку відчувають друзі, рідні та близькі, а також усі шанувальники творчості Олександра Сапрунова", – бідкаються пропагандисти.

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