Загинув військовий і письменник Максим Петренко: понад рік його вважали зниклим безвісти

На війні в Україні загинув військовий та письменник Максим Петренко. Тривалий час Петренка вважали зниклим безвісти.

Книжкова оглядачка Ганна Скоріна повідомила, що військова частина, де вочевидь служив воїн, підтвердила загибель Петренка. Зокрема, тіло бійця ідентифікували за допомогою експертизи ДНК.

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Тіло бійця ідентифікували за допомогою експертизи ДНК

"Максим Петренко, автор книги "Спокійної ночі" загинув. Ми сподівались і вірили, що те, що він зник безвісти означає, що він у полоні. Дива не сталось…", – написала Скоріна.

Письменниця Валентина Захабура також написала у соціальних мережах про загибель Петренка.

Підтвердили загибель. Максим Петренко – захисник, письменник, популяризатор читання, активіст у просуванні бібліотек, щирий, глибокий, уважний до деталей, таким його пам'ятатиму,

– зазначила вона.

На загибель письменника та воїна відреагувала музична виконавиця, лідерка гурту Zwyntar Саша Кладбіще.

"Нашого друга, який знімався з нами в серіалі про комісара і недобитків, вбили росіяни. Він зник безвісти ще влітку минулого року, але ми вірили, що він живий, просто у полоні. Але Макс загинув. Прощавай, друже", – написала Саша Кладбіще.

Що відомо про Максима Петренка

До війни з Росією він працював програмістом та викладав в Інституті комп'ютерних технологій Університету "Україна". Петренко був учасником Революції Гідності.

У квітні 2014 року він став добровольцем і потрапив у 2-й добровольчий батальйон оперативного призначення при Нацгвардії України.

У 2016 році Максим демобілізувався і повернувся до викладання. Він займався власними винаходами і написав роман-щоденник про війну "Спокійної ночі".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Максим знову повернувся на війну. Влітку 2022 року його оголосили безвісти зниклим.

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