Залужний дав похмурий прогноз, що сприятиме веденню війни на виснаження

Валерій Залужний вважає, що воєнно-технологічна революція, яка вже розпочалася, створює ідеальні умови для війни на виснаження. Це означає зміну підходів до ведення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УП.

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Якою буде війна на виснаження і що робити Україні?

Валерій Залужний вважає, що розвиток технологій та демографічна і економічна ситуації в найближчих роках, імовірно, сприятимуть веденню війни на виснаження.

Позиції сторін вздовж лінії бойового зіткнення все більше будуть слугувати для підтримання загальної парадигми війни на виснаження та для підтримання внутрішньої напруженості у країні,

– вказав він.

На думку ексголовкома, це означає збільшення кількості атак на інфраструктуру, енергетичні системи, транспортні вузли та інші ключові елементи. Триватимуть й інформаційні операції.

Залужний вважає, що нова стратегія війни буде спрямована не скільки на захоплення територій, скільки на виснаження ресурсів і можливостей противника, створення хаосу – аби зламати волю нації до спротиву. З цього можна сформувати тактику для перемоги України.

"Вона буде полягати не тільки в роботі над лінією фронту, а й у формуванні системи "життєстійкості" країни та формуванні асиметричних спроможностей саме на основі технологічних рішень", – зазначає посол.

До слова, раніше Валерій Залужний заявив, що Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 1991 чи навіть 2022 року. За його словами, здатність Росії продовжувати війну залежить від наявних у неї ресурсів – і зараз вони є.