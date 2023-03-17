З дитинства мріяв стати військовим: захищаючи Україну, загинув 20-річний воїн з Харківщини
Джерело:Валківська міська рада
6 березня під час виконання бойового завдання загинув захисник Василь Драгун із села Олександрівка Харківської області. Наприкінці січня воїну виповнилося лише 20 років.
У серпні 2020 року Василь був призваний до лав ЗСУ за контрактом Галицько-Франківським ОРВК. Хлопець служив начальником ремонтної майстерні артилерійського озброєння ремонтно-відновлювального батальйону.
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Що відомо про життя Героя
В мирному житті хлопець встигав навчатися і допомагати батьку вдома по господарству, та найбільше піклувався про своїх менших сестричок.
Товариський, щирий, справедливий, завжди усміхнений, з почуттям гумору і надзвичайно відповідальний – таким назавжди Василь залишиться у пам'яті своїх односельців, однокласників та вчителів Олександрівської і Сидоренківської шкіл,
– йдеться у повідомленні.
Директорка Сидоренківського ліцею Діна Новікова розповіла, що Василь завжди мріяв стати військовим, тому, закінчивши школу, вступив і навчався у Львівській національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Василя Драгуна. Вічна пам'ять Герою!
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