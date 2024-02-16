"Ти пішов як мужчина, як воїн": своє життя за Україну віддав реконструктор Роман Кулик
Війна Росії проти України продовжує забирати життя найкращих синів та доньок нашої держави. Так, боротьба проти ворога забрала життя реконструктора Романа Кулика.
Боєць служив у десантно-штурмових військах, а також був волонтером. Про втрату сповістив його колега і теж військовослужбовець Олександр Іванюк.
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У боях за Україну загинув ще один Герой
Відомо, що Роман Кулик був родом із міста Чортків, що у Тернопільській області. Як розповів товариш загиблого, український захисник був "по-дитячому наївний, дещо дивакуватий", але надзвичайно добрий і щедрий.
На жаль, ми разом багато чого не встигли зробити й відтворити, але спи спокійно, ми тебе памятатимемо. Згадуватимемо, коли будемо цілитися. Ти пішов як мужчина, як воїн. Смерть твоя, найкраща зі всіх,
– сказав колега Романа.
У місцевій спільноті додали, що український воїн служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді Слобожанська в складі Десантно-штурмових військ ЗСУ.Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблого бійця. Вклоняємося низько до землі за його мужність та оборону рідної держави від ворога.
Болісні втрати України
- Минулими вихідними у районі Авдіївки загинув чеський доброволець, його позиція потрапила під мінометний вогонь. Після цього добровольця ніхто не бачив, а те місце, яке було обстріляно, наразі захопили росіяни.
- 7 лютого на війні з Росією трагічно загинув Олег Ширма з Тернопільщини. Він був головним сержантом роти ударних БпАК у лавах 33-ї ОМБр. Українському захиснику залишалося менш як двох тижнів до 57-річчя. Він мав святкувати день народження 20 лютого.
- Лави Героїв України, які тепер оберігатимуть Батьківщину із неба, поповнив Богдан Козак зі Львова. Йому назавжди залишиться 18 років. З початком повномасштабного вторгнення, хлопець підписав контракт з 3-ю окремою бригадою Сухопутних військ ЗСУ.
- Крім того, своє життя за рідну країну віддав Владислав Шестов. Герою було 22 роки, коли він загинув на фронті у протистоянні російським загарбникам. Захисник був родом із села Муравлівка Ізмаїльського району Одеської області.