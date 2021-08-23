Вийшов з дому і зник: на Буковині шукали 8-річного хлопчика

На Буковині розшукали 8-річного хлопчика. Батьки почали бити на сполох, оскільки дитина вийшла з дому і не повернулася.

Про зникнення хлопчика повідомили 23 серпня. До правоохоронців звернулася його мати, 29-річна мешканка Чернівців.

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Жінка заявила, що її син, Куриш Олександр Ігорович, 2013 року народження, вранці 23 серпня вийшов з дому, проте зник і не повернувся. Він був одягнутий у сіру футболку з малюнком, сірі шорти та темно-сині крокси.

Схожі випадки в Україні

Напередодні на Сумщині знайшли 6-річну дитину, що майже на добу загубилася у лісі. Він шукав бузину біля села Шкуратівка. Хлопчика виявили майже за 4 кілометри від місця, де його бачили востаннє.

Раніше на Закарпатті розшукали 4 дітей-ромів – їм по 7, 9, 10 та 12 років. Усі у задовільному стані. Вони також пішли у ліс, аби збирати ягоди, й заблукали. Волонтери шукали їх всю ніч, температура надворі впала до +9 градусів.

7, 9, 10 та 12 років. Усі у задовільному стані. Вони також пішли у ліс, аби збирати ягоди, й заблукали. Волонтери шукали їх всю ніч, температура надворі впала до +9 градусів. Також українців вразила історія 6-річного Олексія Стефанціва. Він загубився під час сімейного походу в Карпати. Дитина спала на землі при +8, нічого не їла і мала палицю від звірів. Його вдалося знайши на другу добу пошуків.

Згодом у поліції повідомили, що знайшли маленького Сашка. Втім подробиць про те, що з ним трапилося та у якому він стані, наразі не оприлюднювали.